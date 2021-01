Segno dopo segno ecco le dodici previsioni per la giornata di oggi, i suggerimenti e gli avvertimenti che il nostro oroscopo vuole fornirvi.

Che cosa avrà in serbo il destino per la giornata di oggi? Ce lo svela, almeno in parte, il nostro fidato oroscopo, proponendoci le dodici imperdibili previsioni, una per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata da vivere sulle ali del sentimento più puro oggi, l’amore che guida le azioni di ciascuno dei prossimi segni.

Oroscopo oggi Ariete

Tra amiche i rapporti sono spesso più complessi di quanto possiate immaginare ma alla fine è anche questo il bello dell’amicizia.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Una tenerezza infinita e quasi a voi stesse sconosciuta vi sorprende e guida oggi la vostra giornata

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Un amore in risalita grazie alla passione che incendia sempre più il tuo lui e, di riflesso, travolge anche voi.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Gli affetti più cari sono oggi al centro dei pensieri dei prossimi tre segni, desiderosi di riabbracciarsi con tanto amore.

Oroscopo oggi Cancro

Vi mancano i vostri cari ma, proprio per l’amore che vi lega, sapete di doverli proteggere e portate pazienza.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La voglia di viaggiare vi divora ma non disperate: un pc può essere d’aiuto e anche riordinare qualche ricordo di vacanze passate.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

In casa la complicità è totale, basata su un dialogo complice e collaudato ormai da tempo immemore.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Tanto lavoro e poco svago: il periodo è quello he è ma per i prossimi tre segni la situazione inizia a farsi pesante.

Oroscopo oggi Bilancia

Allo specchio ciò che vedete non vi rende molto felici: questo periodo di chiusura in casa non vi sta giovando.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Vi gettate a capofitto nel lavoro, un modo perfetto per esorcizzare qualche pensiero poco piacevole che vi ronza per la testa.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Ormai il calendario è tutto uguale: sabato, domenica o lunedì non cambia nulla. Come risolvere? Create voi una scaletta delle vostre giornate e puntate sulla varietà.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Giornate in casa oramai collaudate da tempo: alcuni dei prossimi segni accusano ma altri ci vedono un’opportunità.

Oroscopo oggi Capricorno

Le lunghe ore in casa vi hanno spinto a osservare meglio il vostro ambiente: oggi nascono tante idee per portare una ventata di novità.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7.

Oroscopo oggi Acquario

Se sognate un sabato divertente e di svago il web vi viene in soccorso: film a non finire e serie tv come se piovesse.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo oggi Pesci

Il periodo casalingo è un po’ complesso per tutti ma voi alla fine vedete il bicchiere mezzo pieno: affetti, salute, lavoro… c’è tutto!

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 6.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.