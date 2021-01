Anche l’ultima settimana di Gennaio sarà all’insegna del maltempo: il meteo del 24 Gennaio 2021 promette pioggia e temporali su gran parte d’Italia.

Nel corso del 24 Gennaio le temperature torneranno ad abbassarsi al di sotto dello zero in molte città del Nord Italia, mentre i venti di Libeccio porteranno ancora una volta nuvole, piogge e temporali sul Sud Italia.

L’estremo nord della penisola potrà invece godere di una giornata di sole con un cielo al massimo velato da poche nubi e banchi di nebbia mattutini in Val Padana.

Previsioni per il Nord Italia

Le regioni del Nord Italia trascorreranno una giornata all’insegna del bel tempo fin dal primo mattino. Quasi ovunque infatti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Sono attese precipitazioni nevose in mattinata sull’alto Trentino e in Val D’Aosta: la neve continuerà a cadere anche nelle ore pomeridiane e, in Val D’Aosta, anche durante le ore notturne.

Tra Piemonte, Lombardia ed Emilia si attendono anche banchi di nebbia destinati però a sparire durante le ore più calde della giornata. Nuvole piuttosto dense sul Veneto costiero.

Sulle coste tirreniche sono previsti forti temporali, soprattutto sull’estremo levante ligure e sul Nord della Toscana.

Le temperature scenderanno rispetto agli scorsi giorni: a Bolzano si andrà da -5° di minima a 5° di massima. Molto fredda anche Trento, con -4° di minima e ben 8° di massima, con un’escursione termica di 12°.

Sotto zero anche Milano, a -1° di minima e 7° di massima. Molto più alte le temperature a Trieste, dove si andrà dai 5° di minima ai 10° di massima. Ancora più calde le temperature di Genova, con 9° di minima e 11° di massima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia sarà colpito da fortissime piogge per tutta la giornata. Nel pomeriggio sulle regioni tirreniche come Toscana e Lazio si scateneranno intensi temporali che andranno scemando soltanto nel corso delle ore serali.

Sull’Abruzzo appenninico si attende neve per tutto il giorno, con rovesci più intensi in mattinata e nel pomeriggio.

Non molto migliore la situazione per le regioni adriatiche, sulle quali la pioggia sarà continua e insistente, aumentando di intensità nel pomeriggio ma senza scatenare fenomeni temporaleschi.

La Sardegna ripeterà su piccola scala il meteo della penisola italiana, con temporali sulle coste occidentali e piogge meno intense su quelle orientali. Solo nelle ore della sera le precipitazioni si placheranno quasi del tutto.

Le temperature de centro Italia saranno piuttosto basse, ma comunque in risalita rispetto a quelle di pochi giorni fa. La città più calda del centro sarà Roma, con 9° di minima e 12° di massima, appena più fredda Pescara, con 8° di minima e 11° di massima. Molto fredda invece Perugia, con 1° di minima e 7° di massima, ma almeno non sarà ancora sotto lo zero. Tutta un’altra situazione meteorologica per Cagliari, che si godrà una giornata fredda ma non troppo, con temperature tra i 10° di minima e i 15° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Anche il Sud Italia sarà completamente coperto di nubi. Il meteo del 24 Gennaio 2021 prevede piogge intese e continue su tutto il Sud Italia e sulla Sicilia fin dalle prime ore del mattino. Rovesci a carattere temporalesco sulla Campania e sulla Calabria centrale, nonché sulla Sicilia Occidentale. Queste condizioni meteo piuttosto tempestose dureranno fino a sera, senza particolari miglioramenti.

Solo la Puglia, che comunque dovrà sopportare una giornata nuvolosa e di piogge continue, non sarà battuta da precipitazioni troppo intense, che saranno prolungate ma lievi.

Le temperature saranno piuttosto miti a causa dell’alto tasso di umidità: a Campobasso le minime saranno di 3° e le massime di 7° e a Potenza la situazione sarà molto simile: 3° di minima e 6° di massima.

Mite e costante la temperatura di Napoli, con 11° di minima e 13° di massima. A Bari la temperatura segnata dal termometro raddoppierà nel corso della giornata, con 6° di minima e 11° di massima. Molto più calda naturalmente Palermo, con 12° di minima e 16° di massima.