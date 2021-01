Marco Roscio, marito Cristina Chiabotto: “La migliore metà che potessi desiderare”

Marco Roscio, marito di Cristina Chiabotto, su Instagram, le dedica delle dolcissime parole d’amore per l’arrivo della prima figlia.

Marco Roscio è il marito di Cristina Chiabotto. Manager, estraneo al mondo dello spettacolo, juventino esattamente come l’ex Miss Italia, Marco è entrato nella vita della Chiabotto dopo la fine della sua lunga relazione con Fabio Fulco.

Dopo un fidanzamento di un anno, la coppia si è sposata il 21 settembre 2019 e a gennaio 2021 ha annunciato di essere in attesa della prima figlia. Marco Roscio e Cristina Chiabotto, uniti da un amore travolgente, hanno deciso di formare una famiglia e, sui social, lui si è lasciato andare scrivendo una bellissima dedica d’amore alla moglie.

Marco Roscio, marito Cristina Chiabotto: dedica d’amore per l’arrivo della prima figlia

Marco Roscio, dopo l’annuncio della moglie Cristina Chiabotto della prima gravidanza, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce dedica per la donna che è entrata improvvisamente nella sua vita e con cui non avrebbe mai immaginato di poter creare una famiglia in così poco tempo.

“Quando guardò questa foto, riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata.

Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante???

Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso,stancante ma dicono tutti che sarà estremamente bello!!!

Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!!”.

In occasione del primo anniversario di matrimonio, Cristina Chiabotto ha organizzato una serata romantica proiettando le immagini del matrimonio sul grande schermo di una sala cinematografica pubblicando poi le immagini su Instagram e scrivendo una romantica dedica al marito.

“Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato a far volare insieme desideri e magia. Ho scelto di organizzare una sorpresa speciale per chi amo alla follia nel giorno del nostro primo anniversario di matrimonio. Vi presento l’uscita del film “Che sia una cosa sola” (tratto da una storia vera)…😬♥️Grazie a tutti coloro che hanno realizzato con me questa bellissima serata da favola”.