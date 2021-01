“Al GF ti fanno il lavaggio del cervello”: ex concorrente contro gli autori

Il GF è di nuovo al centro della polemica. Un’ex concorrente ha scagliato forti accuse contro gli autori del programma, rivelando di aver sofferto di depressione dopo la partecipazione al reality show di canale 5.

Il GF, poco importa sia la versione dedicate alle persone comuni o ai personaggi del piccolo schermo, si rivela essere sempre un grande successo a livello di ascolti, ma non è tutto oro quello che luccica. O almeno questo è quello che racconta sul suo profilo Instagram un’ex concorrente che ha preso parte al programma nel 2015, durante l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Di chi stiamo parlando? Di Lidia Vella! Lidia prese parte al programma insieme alla sua sorella gemella Jessica e nella casa più spiata d’Italia si ritrovò a fare i conti con il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese. La ragazza, come anticipato, ha scelto di sottoporsi su Instagram al gioco del Vero/Falso e gli utenti della rete non potevano non chiederle della sua esperienza nel reality show di canale 5 e lei non si è di certo tirata indietro, scagliando forti accuse contro il programma.

Che cosa ha rivelato? Lidia Vella ha accusato gli autori del GF di fare il lavaggio del cervello ai concorrenti e di pilotarli a fare ciò che loro vogliono, ma non solo. Per l’ex concorrente non sarebbe stata una così bella esperienza prendere parte al reality, visto che per svariato tempo, dopo la sua partecipazione, ha sofferto di depressione.

Lidia Vella: pesanti accuse contro gli autori del GF

Lidia Vella, sul suo profilo Instagram, si è scagliata in maniera forte contro gli autori del Grande Fratello, rivelando quello che accadrebbe dietro le quinte del confessionale più famoso d’Italia, ecco quella che sembrerebbe essere la sua esperienza:

“Prima di prendere parte al programma, ho davvero avuto una storia di quasi 3 anni con Alessandro Calabresi e ci eravamo lasciati da due” racconta Lidia. “Ritrovarci nella casa è stato qualcosa organizzato dagli autori che noi non sapevamo“ ha proseguito. “Quando sei lì non ti dicono mai che cosa devi fare o dire, ma prima ti indeboliscono la mente e poi partono con il lavaggio del cervello“ afferma Lidia in maniera dura.

“Loro sanno portarti ad avere le reazioni su cui loro puntano” ha poi concluso. “Ma alla fine sei tu a fare i conti con le ripercussioni psicologiche“ ha aggiunto. “Io ho sofferto di depressione per ben 3 anni”.

Forte accuse quelle di Lidia Vella contro il Grande Fratello, che ora potrebbe perdere due dei concorrenti più amati dal pubblico, che non sono di certo passate inosservate di fronte al popolo della rete.

La produzione del GF non ha replicato alle accuse, ma non è detto che non lo faccia in futuro e non si esclude nemmeno che il dibattito si sposti nelle altre sedi.