Volete iniziare bene la giornata? Scoprite le buone abitudini così affronterete la giornata con una carica in più.

Vi piacerebbe svegliarvi al mattino con una carica e una positività che duri tutta la giornata?

Spesso accade di svegliarsi al mattino con il piede sbagliato, ma non ne trarrà benefici il nostro organismo. Non è poi così difficile svegliarsi con il piede giusto, semplici gesti che possono essere davvero utili perchè porteranno solo benefici al nostro corpo tutta la giornata.

E’ importante essere già attivi al mattino, così l’inizio della giornata prende tutt’altra piega,. Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio sulle sane abitudini da seguire.

5 abitudini sane per affrontare al meglio la giornata

Il buongiorno si vede dal mattino, una citazione vera, infatti se già il risveglio è traumatico, anche la giornata sarà così. Viceversa se vi svegliate al mattino con il piede giusto affronterete al meglio la giornata. Non è poi così difficile, semplici gesti che vi aiuteranno tantissimo. E’ del tutto normale che se al risveglio siete già nervosi, stanchi o ansiosi, sicuramente sarà difficile affrontare bene la giornata e con molta serenità.

Ecco quali sono le buone abitudini da adottare per affrontare al meglio la giornata.

1- Calma non serve andare di fretta: innanzitutto va precisato che è importante impostare la sveglia in largo anticipo così riuscirete a fare tutto senza stressarvi troppo. Non alzatevi subito rilassatevi qualche minuto ancora al letto, fate dei respiri profondi ma con gli occhi chiusi. Adesso si che potete alzarvi ma sedetevi a bordo letto e poi vi alzate piano piano.

2- Bere una tazza di acqua: è una buona e sana abitudine bere acqua naturale a temperatura di buon mattino. Se volete potete anche aggiungere un pò di succo di limone così affronterete la giornata con una carica in più. Ma parlatene con il vostro medico perchè in caso di reflusso gastroesofageo non è consigliato.

3- Piccoli esercizi: sarebbe buona abitudine fare degli esercizi di stretching, potete rimanere a letto a farli. Basta che vi sedete sul bordo del letto e stendete le braccia, le gambe, infine la schiena. In questo modo svegliate gradualmente il vostro corpo, evitate movimenti e bruschi, ecco qualche esercizio mirato.

4- Doccia rilassante: quale modo per affrontare la giornata. Una doccia con acqua tiepida, rilassatevi e non pensate a nulla. Magari provate prima di uscire dal box doccia a far scorrere sul corpo dell’acqua fredda così il risveglio sarà garantito.

5-Colazione salutare: il primo pasto del giorno che non andrebbe mai evitato. Anche se avete poco tempo non potete proprio rinunciare. La colazione fornisce la carica essenziale per affrontare l’inizio della giornata, viso che il corpo non assume cibo dalla cena del giorno precedente. Scegliete con attenzione ciò che consumate dovrete preferire alimenti ricchi in vitamine, proteine e fibre. Evitate prodotti confezionati che contengono troppi grassi e zuccheri non naturali. Provate a preparare voi dolci e torte da che sicuramente non conterranno troppo grassi o zuccheri raffinati. Cliccate qui per scoprire alcune ricette dolci da preparare a casa.

Adesso si che potete anche voi seguire queste sane abitudini così affronterete al meglio la giornata.