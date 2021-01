Test: scopri cosa rivela l’uomo sotto la pioggia sulla tua personalità

Avete mai sentito parlare del test Man in the Rain? Ti farà immaginare di trovarti in una data situazione e rivelerà molte cose della tua personalità.

Questo test è molto noto. Si tratta di un test psicologico, prospettandoti in una data situazione ti permette di analizzare la tua resistenza alla pressione e alla frustrazione, i tuoi meccanismi di difesa e il tuo livello di ansia.

Scopri di cosa si tratta e cosa rivela di te.

Test dell’uomo sotto la pioggia, qual é il tuo livello di ansia?

Per fare questo test dovrai semplicemente disegnare un personaggio sotto la pioggia e raccontare la sua storia. Una volta che avrai realizzato il disegno potrai interpretarlo in questo modo:

Nota l’orientamento del disegno:

Se il disegno si trova a destra del foglio significa che senti il bisogno di evolverti a livello professionale e provi molta fiducia nel futuro.

Se il disegno si trova a sinistra del foglio significa che in te alberga un certo pessimismo, c’è qualcosa del tuo passato che ostacola il tuo sviluppo nel presente.

Se il disegno si trova al centro del foglio significa che sei una persona con uno spirito molto competitivo.

Osserva l’ombrello:

Hai disegnato un uomo sotto la pioggia che non ha un ombrello? questo indica che solitamente non riesci ad affidarti alle tue risorse per affrontare le situazioni difficili.

Se l’uomo ha un ombrello grande: significa che ti metti eccessivamente in posizione di autodifesa e senti molto la necessità di isolarti.

Manico a ombrello molto marcato: Se il manico dell’ombrello sovrasta il disegno, sei una persona che ha bisogno di restare aggrappato a qualcosa anche se non sai se questo possa servire o meno.

Nota l’orientamento dell’uomo:

La prospettiva in cui hai disegnato l’uomo indica elementi diversi:

L’uomo frontale: disponi della capacità di affrontare ogni situazione che ti si presenta

Di profilo: in questo momento hai un grande bisogno di evadere.

Da dietro: ciò che ti renderebbe più felice ora è passare inosservato.

Dimensioni del disegno rispetto al foglio:

Piccolo: una piccola dimensione denota una personalità timida, insicura, inoltre tendi a provare sentimenti di inferiorità e hai una bassa autostima.

Grande: nel caso in cui il disegno occupa gran parte del foglio significa che hai bisogno di riconoscimento e ami metterti in mostra.

Ordine in cui hai disegnato gli elementi:

Solitamente si inizia col disegnare un uomo dalla testa poi l’ombrello ed infine la pioggia. Nel caso in cui tu abbia realizzato il tuo disegno seguendo un ordine differente significa che:

Se hai iniziato a disegnare l’uomo partendo dai suoi piedi: probabilmente stai andando nella direzione sbagliata per risolvere i problemi.

Se hai iniziato a disegnare l’ombrello può significare sei sei in modalità di autodifesa.

Movimento dell’uomo:

Se hai disegnato un uomo fermo immobile, la rigidità potrebbe indicare che stai cercando di proteggerti dal mondo e dalle difficoltà e stai tentando di trovare il modo migliore per procedere con l’adattamento.

Se hai disegnato un uomo che sta camminando, molto probabilmente sai perfettamente in quale direzione stai andando nella tua vita in questo momento.

Ricorda che questo test ha lo scopo di intrattenerti e divertirti poiché per fornire un’analisi dovrebbe essere valutato da un professionista, ogni esperienza è unica.