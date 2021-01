Circondarsi delle perone giuste è il modo migliore per vivere una vita piacevole e senza confitti. Scopri perché tra le tane, è bene avere un nativo dell’Acquario.

Ormai entrati nella seconda decade del mese di Gennaio, si è introdotto il nuovo segno zodiacale de mese, ovvero l’Acquario. Scopriamo quindi cosa c’è di speciale nelle persone nate sotto questo segno e perché è importante averne almeno una nella propria vita.

Il segno dell’Acquario, noto a tutti per il suo essere altamente riservato, è senza alcun dubbio uno dei segni più strani e indecifrabili dello zodiaco. Spesso impossibile da interpretare sembra sempre avere la mente rivolta altrove. I nati sotto questo segno sono infatti a loro modo riservati e al contempo bisognosi dei propri spazi. Un aspetto che si riflette nei rapporti interpersonali e nelle amicizie.

A loro modo socievoli sanno essere divertenti e sono così incuranti del parere altrui da essere straordinariamente sinceri. Aspetto che a volte può portarli ad essere sia temuti che fraintesi. Amanti delle comodità, cercano sempre di sbrigare in fretta tutto quel che considerano tedioso o faticoso al fine di potersi dedicare a quel che più gli piace.

I nativi del segno, sono in grado di divertirsi anche con poco. Purché in quel poco ci sia tutto quel che più gli piace, ivi compresa la tanquillità della quale amano godere in ogni istante. Brillanti come pochi, riescono ad avere dei veri e propri guizzi di genio che possono lasciare interdetti i loro interlocutori. Motivo per cui sono spesso al centro dell’attenzione e cercati da chiunque abbia voglia di intavolare una conversazione accesa e stimolante.

Scopri perché è bello avere almeno un segno zodiacale dell’Acquario nella propria vita

Attenti, consapevoli di chi sono e di cosa vogliono, i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono persone che nonostante le apparenze hanno moto da dare. Socievoli e mai invadenti sanno come divertirsi e riescono sempre a mantenere vive le serate in compagnia.

Brillanti e acuti, si rivelano ottimi conversatori nonché persone con le quali è piacevole parlare di ogni argomento. Cosa che fanno sempre con estrema calma, pur non mancando mai di esprimere la propria opinione. Nei rapporti interpersonali si mantengono sempre ai margini pur sapendo in che momenti intervenire. Per questo momento non risultano mai invadenti o pesanti.

Bisognosi di avere i propri spazi, tendono spesso a preferire la solitudine e a dimostrarsi ritrosi all’idea di uscire. Cambiamento che possono cambiare per coloro a cui tengono. Anche se riservati e poco avvezzi ad esternare quello che provano, sanno far arrivare il loro affetto a chi li circonda, e grazie alle distinzioni che mettono in atto tra amici e normali conoscenti riescono a far sentire speciali le persone alle quali tengono. In amicizia sanno rivelarsi ottimi confidenti e persone sempre pronte a dare consigli sinceri. Cosa che fanno senza mai tirarsi indietro e senza temere di essere giudicati.

In amore, invece, sono un po’ più attenti a chi hanno davanti ma sempre senza mettere da parte il loro modo di essere. Anche se non propriamente romantici, quando serve sanno come far capire cosa provano e se vogliono possono farsi notare in modo sicuramente originale.

Essere sopra le righe fa parte del loro modo di essere e rientra a pieno titolo tra le loro caratteristiche principali. Quelle che ne fanno persona a loro modo uniche e indubbiamente difficili da dimenticare. A ciò si unisce una capacità di godersi la vita con calma dalla quale si può sempre trarre insegnamento al fine di condurre un’esistenza un po’ meno di corsa e più avvezza al godersi i tanti momenti che si finisce col il far passare inosservati.

Per questi motivi, i nativi del segno sono persone che è sempre bello avere nella propria vita. Persone alle quali affidarsi quando si pensa di aver perso la bussola o quando si è in cerca di consigli. E, come spesso accade in loro compagnia, spesso basta stargli semplicemente accanto e osservarli per riscoprire piaceri che si davano ormai per dispersi. Tutti particolari che ne fanno persone che è sempre bene avere nella propria vita.

Per conoscerli più a fondo, però, non basta affidarsi al loro segno zodiacale. Il profilo del loro ascendente può infatti rivelarsi utile per cogliere delle sfumature che, inutile dirlo, rendono ogni persona dell’Acquario ben diversa dalle altre e non per questo meno interessante o speciale.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.