Pomeriggio 5, Taylor Mega fa una figuraccia in diretta: Tonon furioso

A Pomeriggio 5, Taylor Mega ha fatto una bruta figura non riconoscendo un personaggio molto importante appartenente al mondo del cinema. Raffaello Tonon non l’ha presa bene.

A Pomeriggio 5, durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa, non poteva mancare un talk incentrato sui canoni di bellezza. Paragonando com’è cambiata l’immagine della donna da ieri fino ai giorni nostri. In puntata Barbara d’Urso ha invitato due esempi di bellezza, quello di ieri, unito al talento, parliamo ovviamente di Barbara Bouchet,a quello nuovo capitanato dall’influencer Taylor Mega.

Quest’ultima, una volta entrata in collegamento, ha ammesso di non conoscere l’attrice e di non averla mai vista prima in vita sua. La padrona di casa ha accolto con stupore questa confidenza, fin quando Barbara non ha ammesso di non conoscere nemmeno lei l’altra ospite.

“Siamo pari. Non ci conosciamo a vicenda” ha risposto Taylor, che ha scatenato l’ira di Raffaello Tonon che ha trovato impensabile che la bionda influencer volesse in qualche modo mettersi allo stesso livello della carriera della Bouchet. Per questo motivo è scoppiata la lite in diretta, dopo la figuraccia di Taylor Mega a Pomeriggio 5 che ha ammesso di non conoscere una grande attrice come la Bouchet, che ha lavorato a colossal come 007.

Tonon perde la calma con Taylor Mega: scoppia la lite a Pomeriggio 5

Raffaello Tonon ha attaccato Taylor Mega, accusandola di essere una persona arrogante, perché con aria altezzosa avrebbe ammesso di non conoscere Barbara Bouchet, quasi a voler paragonare i loro percorsi artistici e non.

Taylor, che di recente ha raccontato un retroscena su Elisabetta Gregoraci, non è stata di certo a guardare e ha prontamente replicato a tono all’opinionista, consigliandogli di abbassare i toni. “Stai calmo Tonon, puoi spiegarmi il tuo punto di vista anche senza agitarti così tanto” ha concluso lei, ma l’opinionista non è riuscito a trattenersi trovando impensabili e insostenibili i toni e le parole utilizzate dall’influener durante il corso del suo intervento a Pomeriggio Cinque.

I canoni di bellezza di oggi sono diversi da quelli di ieri?

Ne parliamo con Barbara Bouchet nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! pic.twitter.com/B9sWxBshLI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 22, 2021

Taylor Mega a Pomeriggio 5 non ha preso bene le critiche mosse da Tonon. O meglio: non ha apprezzato i toni con cui ha espresso il suo parere. Anche se ammettere di non conoscere una grande attrice come Barbara Bouchet e mettersi un po’ sul suo stesso piano non è stata di certo una grande dimostrazione di stile.