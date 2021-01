By

Scopri per ciascun segno dello zodiaco come andrà la giornata appena iniziata: il nostro oroscpo ha alcuni preziosi consigi da svelarti.

Nuova giornata, nuovi consigli del nostro oroscopo.

Ecco per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco alcuni preziosi input che dovrebbero rendere migliore questo venerdì.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Oggi per i primi tre segni dello zodiaco è il giorno giusto per concedersi qualche coccola extra: shopping, cibo, a voi la scelta.

Oroscopo oggi Ariete

Sebbene la vostra forma fisica sia al momento tra le priorità certo non potete rinunciare a tutto: concedetevi ogni tanto qualche peccato di gola

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6.

Oroscopo oggi Toro

Il vostro parere conta ed è il caso che scendiate a patti con questa realtà: avete carisma e gli altri lo percepiscono chiaramente.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi vi concedete un po’ di shopping extra: vi sentite positive e un acquisto in più ci sta bene

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

A due segni tra i prossimi tre il fai oggi sorriderà ma per uno la giornata sarà un percorso a ostacoli.

Oroscopo oggi Cancro

Nonostante il periodo non semplice le finanze sembrano sorridervi: tutto merito di investimenti oculati che ora danno i loro frutti.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 8.

Oroscopo oggi Leone

Un po’ di maretta in casa poiché non siete propriamente tutti al top delle energie: nessun problema, ogni tanto succede

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Nel privato famme fatal ma sul lavoro regine dell’efficienza: voi sì che sapete distinguere le varie occasioni d’uso quando vi vestite.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un pizzico di timore, insicurezza e fragilità segna la giornata di oggi dei prossimi tre segni: bisognerà tenere botta.

Oroscopo oggi Bilancia

Il passato torna oggi a bussare alla porta e non sempre porta con sé ricordi piacevoli, alcuni avete proprio cercato di rimuoverli.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 8.

Oroscopo oggi Scorpione

Un po’ di insicurezza e un po’ di paranoia vi portano a vedere rivali là dove proprio non ce ne sono: cercate di ritrovare la calma e la ragione

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6.

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi avete la testa un po’ tra le nuvole, occhio dunque a borsa e simili: il pericolo di perdere qualche cosa è dietro l’angolo.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Amore sì, amore no. Oggi gli ultimi tre segni avranno sorti altalenanti quando si parla di sentimenti.

Oroscopo oggi Capricorno

Amore a gonfie vele oggi e, per chi non lo ha già fatto, potrebbe esser la giornata giusta per pensare ad allargare la famiglia.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Non una giornata in cui vi sentite in piena forma ma il problema è forse più psicologico che fisico: rifletteteci su

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Pesci

Occhio oggi alle amicizie: tutte vi amano sinceramente ma un pizzico di gelosia rischia di metterci lo zampino

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.