Questa bambina sorridente in braccio al suo papà oggi è una bellissima conduttrice, madre e moglie felice, ma la sua carriera cominciò con una pubblicità di cui il suo sedere era assoluto protagonista: chi è?

La sua caratteristica più famosa è il sorriso e soprattutto la sua simpatia dirompente. Da bambina aveva i capelli castani, ma oggi è diventata tutt’uno con la sua lunga chioma bionda che da anni non viene mai tagliata.

Dinamica, sportiva, sempre positiva, ha attraversato dei momenti difficilissimi nel corso della sua vita. Dopo il primo matrimonio è arrivato un dolorosissimo divorzio ed è stata letteralmente strappata via dalla sua famiglia da persone che l’hanno profondamente manipolata dal punto di vista psicologico.

Dopo essere stata salvata da quella situazione ha dovuto affrontare i problemi comuni a molte madri, lottando contro una figlia che da adolescente è stata estremamente ribelle e problematica.

Oggi fortunatamente sta attraversando un momento di grande positività e leggerezza, insieme alla sua nuova famiglia e ai suoi adorati animali.

La pubblicità con il sedere che fece cominciare una brillante carriera televisiva

Quando era molto piccola i suoi genitori avevano preso la decisione di tagliarle sempre i capelli molto corti, forse per pettinarla più facilmente ed evitare nodi, ma crescendo questa bambina non ha più voluto rinunciare alla lunga chioma che si vide anche nella pubblicità che la rese famosa.

Già bellissima a soli nove anni, aveva un chiaro interesse per la moda: questa fotografia venne scattata quando finalmente riuscì a indossare il bellissimo vestito bianco da principessa che era riuscita a ottenere da sua madre.

Già da grandicella, quindi, i capelli avevano cominciato a crescere superando le spalle, ma è stato nell’adolescenza che sono cresciuti a dismisura, formando una bellissima treccia bionda che molti sicuramente ricorderanno.

C’è da dire che nelle fotografie della campagna pubblicitaria Roberta 1995, la treccia bionda non era esattamente la protagonista assoluta della famosa pubblicità con il sedere in bella vista.

All’epoca la ragazza protagonista di questa pubblicità aveva solo 18 anni e, nel corso della sua carriera, non ha mai rinnegato di aver messo in mostra il proprio Lato B a fini commerciali.

Certo, oggi non ne ha più bisogno, anche se potrebbe sicuramente permetterselo. Avete capito di chi stiamo parlando? È Michelle Hunziker!

La bellezza di Michelle è passata direttamente per via genetica alle sue figlie, di cui la presentatrice ha recentemente postato un collage di fotografie sul suo profilo ufficiale Instagram.

Naturalmente la bambina in alto a destra è la primogenita Aurora Ramazzotti, la stessa che ha dato tantissimi pensieri a mamma Michelle, soprattutto nel periodo in cui, per sua stessa ammissione, voleva solo “bere e limonare”.

Le altre due bambine sono Sole e Celeste Trussardi, nate dal secondo matrimonio di Michelle con quello che chiaramente lei considera il grande amore della sua vita: l’imprenditore e capitano d’azienda Tomaso Trussardi.

Il matrimonio con Tomaso è arrivato il 10 Ottobre 2014: in quel giorno si festeggiarono il compleanno di Sole e della madre di Michelle, mentre Celeste era già in arrivo nel pancione della mamma.

Nel 2014 Michelle era già riuscita ad uscire dal dolorosissimo periodo in cui era stata vittima della setta che aveva tentato di portarla via dalla sua famiglia assumendo il totale controllo della sua vita per cinque anni della sua vita.

Michelle ha accettato di parlare pubblicamente di questo periodo difficilissimo soltanto nel 2017, quando era ormai riuscita a lasciarlo alle proprie spalle. La showgirl ha raccontato che in quel periodo era così terrorizzata da sperimentare continui attacchi di panico, dal momento che la setta aveva condizionato la sua mente al punto di farle credere che sarebbe morta di lì a poco.

All’epoca era ancora sposata con Eros Ramazzotti e Aurora aveva pochi anni: aveva cominciato a soffrire di alopecia da stress e le sue condizioni di salute generale erano crollate. Una pranoterapeuta di nome Clelia le consigliò di riprendere i rapporti con suo padre, che da anni Michelle aveva completamente interrotto e che, secondo la donna, erano la causa principale del suo stress.

L’allontanamento era stato causato dalla separazione dei suoi genitori e dal fatto che suo padre era stato assente per gran parte della sua infanzia. L’uomo era stato addirittura messo in disparte durante il matrimonio con Eros, sistemato a un tavolo che fosse il più possibile lontano dalla sposa. Nonostante la rabbia nei confronti del suo genitore, Michelle aveva tantissima nostalgia della sua figura paterna, tanto da averne fatto letteralmente una malattia.

Dopo aver allacciato nuovamente i rapporti con suo padre Michelle stette decisamente meglio e cominciò a fidarsi ciecamente della donna che l’aveva aiutata e che poi arrivò a prendere il controllo totale sulla sua vita.

A causa dell’influenza di Clelia, Michelle si convinse che molte delle persone che la circondavano erano negative per la sua vita e cominciò ad allontanarsi sempre di più da loro, rifugiandosi esclusivamente all’interno di quella che, si scoprì, era una vera e propria setta.

In quel periodo la carriera di Michelle decollò ma a un prezzo carissimo, dal momento che la setta le impediva di vedere la madre, la figlia e gli amici. Nel 2006 Michelle trovò il coraggio di interrompere ogni rapporto con l’organizzazione e rinacque lentamente, ricostruendo la propria vita e tornando tra le braccia della famiglia.

Oggi, con le sue sole forze, si è guadagnata un posto in prima fila nella televisione italiana, cimentandosi con uno show che le ha regalato moltissime soddisfazioni.

