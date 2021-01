Dayane Mello è una delle donne più chiaccherate all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Da fuori, la sua amica ed ex compagna di avventura di Pechino Express, Ema Kovac, tifa per lei e le fa una dedica davvero speciale. Leggiamo insieme cos’ha detto.

Ema e Dayane hanno legato lo scorso anno, quando come coppia hanno partecipato all’adventure game di Rai2 “Pechino Express”. Le Top, così come si chiama la loro squadra sono arrivate in finale e hanno conquistato tutti. La loro amicizia è ancora forte e stabile, talmente tanto che la modella croata, Ema Kovac ha sempre dedicato messaggi di auguri e di buona fortuna per la collega.

Ema, oltre ad essere una top model è anche conosciuta nel piccolo schermo per aver fatto “madre natura” in Ciao Darwin a fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Dayane Mello di convesso gode di maggiore popolarità, difatti oltre ad aver partecipato a Pechino Express e di star partecipando al Grande Fratello Vip, nel lontano 2017 Dayane era una naufraga dell’Isola dei Famosi.

Ema Kovac e il rapporto con Dayane Mello: ecco le dichiarazioni della top model

Tra i tanti messaggi nei confronti di Dayane Mello al Grande Fratello Vip arriva anche quello di Ema Kovac. La modella croata di Ciao Darwin vorrebbe l’amica ed ex collega di Pechino Express in finale.

Dayane di certo non sta vivendo il Grande Fratello Vip da pura spettatrice, ma continua a far parlare di sè per le vicende all’interno della casa e fuori, come ad esempio il fatto che probabilmente non sia così libera come faccia credere o quella volta in cui ha tentato un gesto disperato.

L’amica e collega Ema Kovac risponde ad una domanda postale da un utente sul suo rapporto con Dayane e scrive:

“Il destino ci ha unite, ci siamo conosciute prima di partire insieme per Pechino Express”. Poi aggiunge: “Lì abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile, e penso che ognuna è entrata nella vita dell’altra nel momento giusto, che è tutto è successo per insegnarci qualcosa, per farci crescere entrambe“. Continua la Kovac: ” Ho imparato a capirla, la cosa bella di noi è che essendo spirituali entrambe, abbiamo imparato a capirsi anche senza parlare”.

In conclusione Ema dedica alcune parole dolci a Dayane e aggiunge: “Dayane è buona d’animo e mi voleva tanto bene, mi proteggeva SEMPRE! Eravamo proprio come sorelle (anche nei litigi ogni tanto) e la porto sempre nel cuore.