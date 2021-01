Scopri come usare la vasellina per apparire 10 anni più giovane

Sapevi che la vasellina può essere usata per migliorare il tuo aspetto fisico e darti almeno 10 anni di meno? Ecco come usarla.

Le nostre nonne non avevano accesso al make up come noi, nel tempo si sono ingegnate e hanno sperimentato trucchi di ogni tipo pur di esaltare la loro bellezza. Scopri gli usi incredibili che hanno scoperto usando la vasellina.

Vasellina, come usarla per apparire 10 anni più giovane

La vasellina, conosciuta anche come petrolato o gel di petrolio è un eccipiente base utilizzato per realizzare molti prodotti cosmetici. Questo olio bianco inodore si ottiene dalla distillazione del petrolio. Non immagini quante cose potresti fare con un barattolo di vasellina.

La vasellina è un prodotto naturale e le sue principali proprietà sono:

emollienti

lenitive

idratanti

lubrificanti.

Scopriamo insieme come utilizzarla per avere un effetto ringiovanente immediato:

Idratare le labbra

La vasellina sostituisce egregiamente tuo burro di cacao. In caso di labbra screpolate questo prodotto è l’ideale per lenire le screpolature. Puoi anche applicare un rossetto sullo strato di vasellina, le tue labbra saranno sublimate. Inoltre ha un effetto brillante che la rende un ottimo sostituto del gloss labbra.

Facilitare l’applicazione dello smalto

Applica la vasellina sulla pelle delle dita e non avrai problemi di sbavatura quando applicherai lo smalto.

Amplifica l’odore del profumo

Questo trucco è conosciuto da poche persone. Basta mettere un pò di vaselina sulla zona del corpo dove di solito applichi il ​​profumo, la sua fragranza risulterà più intensa e durerà più a lungo.

Elimina la screpolatura dei talloni

I talloni screpolati sono davvero antiestetici, per risolvere velocemente il problema affidati alla vasellina. Applicala sui piedi e massaggia qualche minuto per favorire il suo assorbimento. Indossa un paio di calzini di cotone. Meglio fare il tutto di sera e indossare i calzini tutta la notte, (questo non è l’unico motivo per cui dovresti mettere i calzini prima di andare a letto) Al risveglio i tuoi piedi saranno lisci come quelli di un bambino.

Tingi i capelli senza sbavature

Se hai deciso di tingere i capelli senza ricorrere al parrucchiere, la vasellina potrebbe facilitarti il compito. Dovrai solo spalmarne un pò vicino all’attaccatura dei capelli, sulla fronte e sulle tempie. In questo modo anche se con il pennello toccherai queste zone, non resterà traccia sulla pelle.