Silvia Gandini chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata della nuova concorrente della Pupa e il Secchione.

Silvia Gandini è stata scelta dalla produzione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa per prendere parte al programma di successo di Italia 1 nelle vesti di secchione. Silvia, nella vita di tutti i giorni, non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. In quanto è una fisioterapista, nutrizionista e osteopata.

Nome: Silvia Gandini

Età: 29 anni

Data di nascita: 1991

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Fisioterapista

Luogo di nascita: Varese

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Silvia Gandini: chi è la nuova concorrente de La Pupa e il Secchione

Silvia Gandini, come anticipato, è pronta a debuttare sul piccolo schermo degli italiani nel ruolo di secchiona nel nuovo programma di Andrea Pucci. Prima di approdare a La Pupa e il Secchione e Viceversa, la Gandini non è stata di certo con le mani in mano. Nata a Varese nel 1991, ha 29 anni, nella vita svolge la professione di fisioterapista ed ha dedicato i suoi studi interamente al corpo umano, ma sotto un punto di vista legato al mondo dello sport.

In ben 5 anni, Silvia è riuscita a diplomarsi e a laurearsi in due corsi triennali e due magistrali. Insomma, un percorso decisamente notevole che in poche persone possono vantare. Per questo motivo oggi non è una “semplice” fisioterapista, ma svolge anche la professione di nutrizionista ed osteopata e ora si sta perfino per laureare in Scienze Motorie. Insomma, si è data da fare e non poco.

Per quanto riguarda il suo lato caratteriale, Silvia si è definita una donna molto severa. Sia nei confronti di se stessa, ma anche verso le persone che la circondano, ma non solo. La Gandini si definisce anche come una donna bacchettona ed è determinata ad abbattere lo stereotipo di donna che riesce a fare carriera soltanto grazie al suo aspetto fisico e non mentale. Oltre ad essere una “secchione”, è anche un’appassionata di fitness, dato immaginabile visto il suo percorso di studi. Tant’è che ha un fisico tonico ed atletico.

Per quanto riguarda la sua professione, grazie al vasto percorso di studi a cui ha scelto di dedicarsi, Silvia è in grado di poter seguire un’atleta in tutto il suo percorso. Partendo dalla fase di formazione fisica fio al curare gli infortuni che purtroppo, per chi è del mestiere, sono quasi all’ordine del giorno. Per questo motivo, Silvia, è una vera e propria guida per tutti gli atleti o aspiranti tali che mirano a fare dello sport che hanno scelto la propria ragione di vita.

La concorrente di Andrea Pucci per la Pupa e il Secchione ha realizzato anche diversi tutorial per Atletica Italiana sulla piattaforma Youtube. Video interamente dedicati ad esercizi che mirano alla riabilitazione.

Silvia Gandini della Pupa e il Secchione riuscirà a portarsi a casa il titolo di vincitrice insieme al Pupo che le verrà assegnato?