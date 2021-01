Scopri che cosa ha in serbo la giornata di oggi per i dodici segni dello zodiaco. Ce lo svelano le previsioni del nostro oroscopo.

Scopri tutti i segreti per vivere al meglio la giornata di oggi in base al tuo segno zodiacale.

I giusti consigli e qualche avvertimento ti arrivano direttamente dalle stelle grazie al nostro oroscopo di fiducia.

Incrociamo le dita!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Pazienza, pazienza e ancora pazienza. Questa la parola d’ordine oggi per i prossimi tre segni.

Oroscopo oggi Ariete

Vi volete bene perciò oggi dedicate qualche coccola extra a voi stesse: un regalino, un piatto cucinato con cura… ve lo meritate!

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Se lui vi tiene d’occhio come un falco non ve la prendete: è vero, può esser fastidioso, ma basterà saper sorvolare.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi pazienza è la parola d’ordine, almeno sul lavoro, dove non tutto potrebbe andare esattamente liscio come l’olio.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 4.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Non esattamente una giornata rosa e fiori per i prossimi tre segni che sembrano avere per la mente pensieri non propriamente positivi.

Oroscopo oggi Cancro

Oggi la vostra mente vi spinge verso un mondo fatto di letture che vi hanno ispirato: vi sentite veramente protagoniste di un romanzo.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Leone

Giornata non propriamente ottimistica: oggi vedete tutto ciò che non va nel mondo che vi circonda e vi rendete conto che non è in vostro potere ribaltare la situazione

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

La mancanza di moto e socialità non aiuta il vostro umore e, a dirla tutta, la luna storta vi si legge in volto.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Periodo di incertezza e tensione che proprio non aiuta i prossimi tre segni, alle prese con una giornata di quelle grigie.

Oroscopo oggi Bilancia

Le troppe incognite che sembrano governare questo periodo bloccano i vostri progetti di vita: portate pazienza, arriverà un futuro migliore.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Ricordate: la mente influenza il corpo. Se cercate la causa dei tanti acciacchi del periodo potrebbe esser semplicemente un pizzico di noia di troppo.

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 4.

Oroscopo oggi Sagittario

Decisamente un periodo poco fortunato e i tiri mancini della sorte sembrano non esser ancora finiti: preparatevi!

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Per gli ultimi tre segni la missione del giorno è presto detta: trovare una fonte di sfogo. Un po’ di sentimenti repressi minacciano infatti il benessere fisico e psichico.

Oroscopo oggi Capricorno

La voglia di svago prende il sopravvento. Riconsigliamo di esplorare le opportunità del virtuale: avrete l’imbarazzo della scelta

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Qualche doloretto qua e là potrebbe spaventarvi ma niente paura: tutta colpa di un po’ di stress in esubero.

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 4.

Oroscopo oggi Pesci

E’ il momento di sputare fuori il rospo: tutto questo non detto non farà che farvi stare sempre peggio.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.