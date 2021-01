Giulia Orazi de La pupa e il secchione chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Giulia Orazi de La pupa e il secchione? Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla secchiona di quest’edizione, la prima condotta dal comico Andrea Pucci.

Giulia Orazi è stata scelta per prendere parte alla quarta edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, la prima che vede Andrea Pucci vestire il ruolo di conduttore dopo il successo ottenuto lo scorso anno da Paolo Ruffini. Giulia fa parte del cast in veste di Secchiona e non di Pupa. Ha 27 anni e nella vita svolge la professione di veterinaria.

Nome: Giulia Orazi

Età: 27 anni

Data di nascita: 1993

Segno zodiacale: Cancro

Professione: veterinaria

Luogo di nascita: Perugia

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Giulia Orazio: chi è la nuova concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa

Giulia Orazi fa parte della quarta stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Giulia, come anticipato, prenderà al programma nel ruolo di Secchiona, una novità aggiunta allo show durante lo scorso anno e che ha ottenuto un certo successo tra il pubblico del piccolo schermo, e nella vita si occupa di animali, in quanto svolge la professione di veterinaria.

La Orazi è nata sotto il segno del Cancro, venendo alla luce l’8 luglio del 1993, mentre la sua città Natale è Perugia. Data la professione che svolge, non è difficile immaginare che la sua più grande passione riguardi gli animali. Tant’è che non appena porta a terminare la sua istruzione alle scuole superiori sceglie di iscriversi all’università di Perugia alla facoltà di Veterinaria. Giulia dimostra di avere una grande passione per la materia che ha scelto di studiare, in quanto riesce a laurearsi abbastanza rapidamente. Pensate all’età di 24 anni ha già terminato gli studi e sceglie di proseguire il suo percorso spostandosi in Irlanda, dove conseguirà uno stage che le permetterà di immedesimarsi in una realtà un po’ diversa da quella nostrana.

Non appena termina la sua esperienza irlandese, Giulia sceglie di tornare in Italia e di specializzarsi ulteriormente per quanto riguarda la sua formazione accademica e professionale, scegliendo di studiare Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche.

Durante lo scorso anno, precisamente durante i mesi di maggio a settembre, ha partecipato alla Former, Borsa Lavoro TIE – Talenti che Incontrano le Eccellenze presso l’Enpav, un percorso decisamente non da poco. Ora però Giulia ha scelto di mettersi in gioco partecipando alla quarta edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Riuscirà la Orazi a primeggiare anche in questo contesto del tutto inedito per lei? Durante il corso di questo primo appuntamento, tra l’altro, si verrà a conoscenza anche dell’identità del suo Pupo.

Giulia Orazi della Pupa e Il Secchione è pronta a mettersi in gioco in questa nuova esperienza, che vede per la prima volta Andrea Pucci nel ruolo di conduttore, accompagnato anche da Francesca Cipriani, che per la seconda volta consecutiva partecipa allo show nelle vesti di madrina.