Le previsioni per il 2021 della donna che legge il futuro con gli asparagi

Questa Medium afferma di predire il futuro consultando gli asparagi. Il web impazzisce per Asparagus Lady, l ‘”aspergomante”.

Il 2021 è appena iniziato, cosa dovremmo aspettarci da questo nuovo anno? Siamo ancora sopraffatti dagli eventi del 2020 e dall’inaspettata pandemia che ha colpito il mondo e per il futuro ci aspettiamo solo un ritorno alle nostre solite vite.

Dopo le previsioni di Nostradamus e le previsioni di Bill Gates per il 2021, ecco quelle di una donna divenuta molto famosa sul web, il suo nick name è Asparagus Lady, ed è una medium che legge il futuro, ma per farlo non usa la sfera di cristallo, ma gli asparagi.

Cosa accadrà in un prossimo futuro secondo gli asparagi di Lady Asparagus?

Siete pronti a scoprire cosa ci riserva il futuro? Una donna dice di possedere il dono della chiaroveggenza fin da piccola e racconta di essere in grado di leggere il futuro lanciando in aria degli asparagi. Queste verdure le avrebbero rivelato cosa succederà nel 2021 e lei ha deciso di condividere queste informazioni. The Mirror, ha diffuso le indiscrezioni per il futuro previste da Jemima Packington, the Asparagus Lady.

La donna che prevede il futuro grazie agli asparagi

Intervistata dai giornalisti dello show britannico This Morning questa donna ha raccontato di essersi accorta di avere questo dono all’età di 7 anni e di averlo ereditato da una prozia che riusciva a leggere il futuro usando le foglie di tè, un dono di famiglia dunque.

Ecco cosa dovremmo aspettarci:

1. Problemi di salute nella famiglia reale britannica

Tra le previsioni di Jemima Packington, la sensitiva di 65 anni, emerge una indiscrezione che riguarderebbe la casa reale britannica. Secondo la donna dovremmo aspettarci “un annuncio importante” da parte della regina Elisabetta II durante il mese di giugno, nel giorno del suo anniversario da sovrana. In questo annuncio la Regina parlerà di diversi problemi di salute che affliggono la famiglia reale.

2.Un conflitto tra il principe Harry e la sua famiglia

Jemima Packington ha previsto anche due divorzi nella famiglia reale britannica, ed in particolare Jemima ha previsto che a Marzo ad Harry verrà comunicato che non gli verranno estese altre proroghe e che il Duca di Sussex farà rientro in Gran Bretagna senza la sua famiglia.

3.Un ritorno alla normalità dopo il Covid-19

Secondo la veggente il Covid-19 non rappresenterà più una minaccia e grazie alla vaccinazione di massa si tornerà gradualmente alla vita normale tanto auspicata: “Mentre l’impatto del Covid-19 si fa ancora sentire in tutto il mondo, i vaccini porteranno un ritorno alla nuova normalità entro giugno 2021″.

4. Una popolazione mondiale più tollerante

Asparagus Lady prevede che la popolazione a livello mondiale mondiale assumerà un atteggiamento più compassionevole e tollerante dopo la pandemia, secondo l”aspergomante” questa tolleranza riguarderà anche i governi che si diranno più attenti alla volontà del popolo.

5. I viaggi diventeranno più rari

Jemima Packington ha parlato anche del turismo e secondo le sue visioni i viaggi all’estero diventeranno “un’opzione occasionale piuttosto che un’appuntamento annuale”, come è sempre stato prima del Covid. Inoltre ha previsto una serie di tempeste tropicali che affliggeranno le popolazioni di tutto il mondo.

6. I veri eroi saranno gli influencer

Jemima Packington, ha avuto una visione netta che riguarda i social media, secondo la donna il loro impatto crescerà ancora di più, saremmo sempre più preda del fascino degli influencer mentre diminuirà nettamente l’attrazione verso le celebrità