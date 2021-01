By

Chi è Sara Hafdaoui, una delle secchione de La pupa e il secchione e Viceversa 2021: età, altezza, carriera e vita privata.

Sara Hafdaoui è una delle tre secchione della nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa 2021. Bellissima, con uno sguardo ipnoticio, Sara è pronta a sfoggiare sia la sua bellezza che la sua mente nel programma di Italia 1 che ha come conduttori Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Chi è, tuttavia, davvero Sara? Quanti anni ha? cosa fa nella vita? Andiamo a scoprire segreti e curiosità di una “secchiona” davvero bellissima.

Sara Hafdaoui de La pupa e il secchione: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Sara Hafdaoui

: Sara Hafdaoui Età: 24 anni

24 anni Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Data di nascita: /

/ Luogo di nascita: Udine

Udine Altezza: /

/ Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Instagram: Sara Hafdaoui

Sara ha 24 anni, è nata a Udine, ha tre sorelle e due fratelli. Dopo la maturità, si è trasferita a Roma per studiare medicina e si è recentemente laureata presso la Facoltà di medicina e chirurgia come mostra una foto in cui sfoggia il suo bellissimo sorriso con la corona d’alloro sulla testa.

Dopo la laurea, Sara non ha avuto tempo per distrarsi. Ha ricominciato subito a studiare per iscriversi alla specializzazione di medicina. Sara ha così superato il test ed è stata ammessa alla Scuola di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Milano. Il suo sogno è di diventare una ricercatrice ed essere una divulgatrice scientifica seguendo l’esempio di Alberto Angela.

Determinata e femminista, Sara legge molto – già da piccola leggeva Dostoevskij – e dopo le discriminazioni subite da bambina, sogna di riscattarsi. Su Instagram ha un profilo pubblico seguito da quasi 4mila followers. Tante le foto pubblicate in cui Sara sfoggia il suo sorriso, ma anche la sua bellezza. Ha deciso di aprire il nuovo anno partecipando all’edizione 2021 de La pupa e il secchione in qualità di secchiona.

Il suo fascino, sicuramente, non passa inosservato. Qualcuno dei pupi o dei secchioni perderà la testa per la sua bellezza e per la sua intelligenza? Le sei puntate dello show di Italia 1 sono pronte a svelare la verità.