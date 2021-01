Chi è Alberto Bartozzi, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021: età, altezza, carriera e vita privata.

Alberto Bartozzi è uno dei cinque secchioni della nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa 2021. Esperto di logica, è pronto a mettere le proprie conoscenze al servizio del programma condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Dedito allo studio, Alberto, tuttavia, si sta preparando per interagire con le cinque pupe dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione, ma chi è davvero Alberto Bartozzi? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Nome: Alberto Bartozzi

Alberto Bartozzi Data di nascita: /

Età: 29 Anni

29 Anni Segno zodiacale: n/

Professione: insegnante di logica e blogger

Luogo di nascita: Senigallia (Ancona)

Senigallia (Ancona) Altezza: 17o cm

Peso: n/

n/ Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @alberto_bartozzi

Il 29enne Alberto arriva sa Senigallia e, per scelta, non si è mai laureato. Nel 2004 ha superato i test per iscriversi alla facoltà di medicina, superandoli, ma poi ha deciso di voler fare altro nella vita. Appassionato di logica sin da bambino, si è inventato un corso e nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Prepara così gli studenti a superare i test universitari per iscriversi alle facoltà universitaria, in particolare prepara gli studenti che sognano di iscriversi a medicina.

“Le nostre azioni hanno, logicamente, delle conseguenze e conoscere a fondo la logica ci permette di sapere in anticipo quali saranno le conseguenze delle nostre azioni”, scrive.

Su Instagram, ha una pagina che si chiama Logica Test dove pubblica video e foto dedicati alla sua passione per la logica. Gira l’Italia per tenere lezioni di logica, materia molto temuta dagli studenti che devono affrontare i test d’ingresso all’università e ha un passato anche da giornalista.

Nel 2021 ha deciso di sgoffiare le sue doti logiche partecipando alla nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa, pronto a lanciare la sfida agli altri quattro secchioni e alle tre secchione, ma anche a conquistare la simpatia delle cinque pupe e dei tre pupi tra cui spicca l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Gianluca Tornese.