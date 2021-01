Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cercano una nuova e bella casa a Milano, il motivo? Scopriamolo insieme.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cercano una nuova e bella casa a Milano. Insieme da tre anni (qui vi avevamo parlato delle dediche d’amore che i due si sono scambiati in occasione del loro terzo anniversario).

I due, più uniti e innamorati che mai dopo aver affrontato e superato la crisi della scorsa estate sono tornati ufficialmente in coppia e convivono felicemente insieme alla piccola Aspirina, la cagnolina di Cecilia. Hanno anche trascorso le vacanze di natale sulla neve insieme alla famiglia Rodriguez al completo e al nuovo compagno della sorella maggiore Belen, Antonio Spinalbese.

La modella e influencer 30enne svela ai suoi 4,3 milioni di follower la sua intenzione insieme al compagno di cambiare casa a Milano. Ecco cos’è successo.

Cecilia e Ignazio cambiano casa: ecco il motivo

Cecilia Rodriguez sta parlando con i suoi follower in una ig stories quando entra in scena Ignazio Moser con una domanda:

“Che te ne pare di quella casa?”. Chechu replica: “Che me ne pare? E’ bella”. Poi si rivolge ai suoi follower e confessa: “Stiamo cercando una bella casa, se qualcuno sa…”. La modella e influencer ha spiegato ai suoi follower le caratteristiche di una nuova casa per la coppia.

I due sono felici e determinati a mettere su una famiglia, talmente tanto da iniziare a pensare di “cambiare casa” e pensare dunque più in grande. Ci sono delle dolci novità in arrivo? Sicuramente la Rodriguez non ha mai nascosto di voler diventare mamma e mentre cresce il gossip sulla presunta gravidanza della sorella Belen, potrebbero essere in arrivo grosse novità per entrambre.

Inizialmente Chechu aveva addirittura detto di voler diventare mamma entro i 28 anni, poi i tempi si sono allungati… Solo lo scorso novembre, però, sempre via Instagram, a chi le domandava quanti figli desiderasse, la sorella minore di Belen aveva risposto: “Sì, ne vorrei avere tanti, minimo tre: dici che mi devo mettere al lavoro?”.