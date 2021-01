By

Grave lutto per Anna Safroncik che dice addio all’amata nonna: “Un dolore immenso perderti”, scrive l’attrice condividendo una dolce foto.

Un dolore enorme ha colpito Anna Safroncik e la sua famiglia. La bellissima attrice ha detto addio all’amatissima nonna. Ad annunciare la grave perdita è stata proprio la Safroncik che, sui suoi profili social ha pubblicato una dolcissima foto in bianco e nero in cui sorride accanto all’adorata nonna che resterà per sempre nel suo cuore.

I nonni rappresentano una parte importante della vita di tutti e per Anna, perdere la sua adorata nonna, è una sofferenza enorme. A sostenerla, in questo momento così doloroso, sono le persone importanti della sua vita, ma anche i fan che la stanno incoraggiando a non mollare.

Anna Safroncik e l’addio all’amata nonna: “Vivrai per sempre nei nostri cuori”

Molto legata alla propria famiglia, Anna Safroncik ha condiviso sui social una foto bellissima in cui sfoggia il suo miglior sorriso accanto all’adorata nonna. “Buon viaggio mia adorata nonna. È un dolore immenso perderti… Vivrai per sempre dentro i nostri cuori”, si legge nella didascalia che accompagna la foto.

I messaggi d’amore dei fan non si sono fatti attendere: “Amore che dolcezza questa foto…. Sarà sempre con te in un’altra forma”, “Mi dispiace molto, condoglianze”, “La mamma, la nonna, i nostri cari avanti nell’età sono il nostro bene piu’ prezioso”, “Mi dispiace per questa tua perdita”, “Sarà sempre al tuo fianco”, “La perdita di un nonno è la perdita di un piccolo pezzo di cuore. Condoglianze”, “Che la terra le sia lieve. Condoglianze”, “Un abbraccio forte e sincero”. Sono questi alcuni dei messaggi che sta ricevendo l’attrice in queste ore.



Della propria famiglia, Anna ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana raccontando l’amore per l’arte che ha respirato sin da bambina essendo cresciuta in una famiglia di artisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

«Mamma ballerina classica, papà tenore lirico. Io sono cresciuta dietro le quinte del Teatro dell’Opera di Kiev, da piccola ho recitato con i miei genitori. La mia vita l’ho trascorsa nel mondo dello spettacolo. A sette anni sono stata iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, dove ho studiato musica, canto, ballo e recitazione».