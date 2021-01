Le caratteristiche e tutto quel che c’è da sapere del segno zodiacale del mese: l’acquario.

Oggi è il 21 Gennaio e si entra ufficialmente nel mese dell’Acquario che è anche l’undicesimo (e quindi il penultimo) segno dello zodiaco. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche che lo riguardano e le curiosità che contraddistinguono le persone nate sotto questo segno noto da sempre per essere sopra le righe, autonomo e parecchio interessante. Segno zodiacale che viene prima dei Pesci e che nella ruota astrologia segue il Capricorno, oggi noi di chedonna.it vi presentiamo l’Acquario.

Scheda dell’Acquario

Periodo: Dal 21 Gennaio al 19 Febbraio

Pianeti dominanti: Saturno e Urano

Colore del segno: Blu

Pietra porta fortuna: Zaffiro

Giorno fortunato: Sabato

Fiore indicato: Orchidea

Il segno zodiacale dell’Acquario in generale

Il segno zodiacale dell’Acquario è l’undicesimo segno del mese nonché quello che viene prima dei Pesci e che segue il Capricorno. Le persone nate sotto questo segno sono generalmente autonome, spigliate nei confronti della vita e un po’ più chiuse verso chi le circonda.

Brillanti e molto brave ad argomentare le proprie idee, sono eclettiche e sempre pronte a mettersi in gioco. Cosa che fanno solo se per loro ne vale la pena. Del tutto incuranti dei giudizi altrui, non si fanno problemi ad agire secondo ciò che sentono e tutto perché prima di ogni altra cosa hanno a cuore il proprio pensiero. Ovvero quello che reputano in assoluto il più importante.

A loro modo comunicative, sanno come farsi capire e allo stesso tempo riescono ad ergere paletti quando non hanno voglia di sentirsi troppo coinvolte. Riservate per natura, hanno infatti bisogno dei propri spazi e per questo motivo sono disposte a lottare con le unghie e con i denti. Per questi motivi, risultano sempre come sono. Non si pongono infatti problemi su come vengono percepite e ciò le rende immuni dalla paura del giudizio consentendogli di apparire sempre per quello che sono.

Determinate quando serve, per il resto del tempo preferiscono rilassarsi e godersi tutto ciò che gli piace e che fa parte del loro mondo. Al contempo cercano sempre di evitare ciò che le annoia o che trovano semplicemente fastidioso. Un modo di fare che lasciano trapelare senza problemi, incuranti di poter risultare offensive o di essere giudicate in modo negativo.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Le nate sotto il segno zodiacale dell’Acquario non amano impegnarsi più del dovuto e per questo motivo, salvo le dovute eccezioni, non sono solite distinguersi da un punto di vista professionale. Le cose cambiano, però, quando riescono a far coincidere lavori e interessi. In tal caso, infatti, possono raggiungere anche grandi obiettivi. Ciò che conta è che riescano sempre a ritagliarsi i propri spazi.

Più propense a lavorare da sole, quando si trovano ad interagire con gli altri possono risultare un po’ distaccate. Se riescono ad entrare in confidenza e a sentirsi a proprio agio, però, possono instaurare rapporti positivi ed in grado di renderle più produttive. Acute e brillanti, se ben sollecitate e motivate possono contribuire in modo più che positivo sul lavoro.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Le native del segno zodiacale dell’Acquario sono persone riservate. Il loro modo di relazionarsi con gli altri, quindi può risultare piuttosto difficile. In amicizia sono disponibili ma sempre bisognose di prendersi i propri spazi. Motivo per cui possono risultare inizialmente difficili.

Buone amiche, sanno dimostrarsi delle grandi confidenti purché gli venga lasciato spazio e sappiano di potersi sempre fidare. In caso contrario non esitano a concludere rapporti anche importanti.

In amore, le cose tendono ad essere più semplici, a patto che a monte ci siano sentimenti ed emozioni sincere e importanti. Quando ciò accade cercano di darsi al 100% impegnandosi come possono nel far progredire la loro storia d’amore.

Detto ciò, le native del segno hanno sempre bisogno della propria libertà personale. E quando questa viene in qualche modo minacciata la loro reazione può non essere delle migliori. Tuttavia se le si conosce al punto da rispettarle, sono in grado di vivere una relazione più che appagante.

In conclusione, le nate sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono persone estremamente particolari ed in grado di sorprendere con il loro modo di essere. Sempre sopra le righe sono persone poco comuni e per questo tutte da scoprire.