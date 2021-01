Lapo Elkann ha regalato alla fidanzata un anello davvero unico. Il diamante c’è eccome, ovviamente, ma è la struttura in titanio, un metallo leggero e resistente a tutto utilizzato nel comparto automotive a renderlo così speciale. La gioielleria scelta è Damiani.

Joana Lemos è una manager portoghese di quarantasette anni, ex campionessa di rally con un divorzio alle spalle (da Manuel Reymão Nogueir) e due figli, Tomás e Martim. L’assenza di un suo profilo pubblico nei social rende difficile scoprirne la quotidianità ma certo è che sentiremo sempre più parlare dell’unica donna ad oggi capace di aver reso Lapo Elkann l’uomo più felice del mondo. Di lui vi abbiamo recentemente parlato riguardo agli abusi subiti a soli tredici anni in collegio.

Lapo Elkann e Joana Lemos presto sposi

Tra le relazioni più famose dell’imprenditore piemontese -nato nel 1977 a New York- si ricordano Martina Stella, Marie de Villepin, Bianca Brandolini d’Adda, Zhu Zhu e Goga Ashkenazi, alle quali sono seguiti altri flirt minori. Nulla di paragonabile, evidentemente, all’amore con Joana; con lei ha girato il mondo per via della fondazione Laps di cui è fondatore e presidente. Proprio durante un evento benefico in Portogallo era nata l’amicizia tra i due, rapporto che, con la campagna “Never Give Up“, è cresciuto in breve sempre più.

Il settimanale “Chi” li aveva fotografati spensierati lo scorso luglio in barca al largo delle Baleari ed il nipote di Gianni Agnelli si era detto sin da subito innamorato. In effetti la coppia inseparabile è stata immortalata nuovamente dalla stessa rivista, questa volta nell’esclusiva località dell’Engadina, Saint Moritz.

Lapo ha raccontato il suo stato d’animo ed i progetti per il futuro da Mara Venier, a Domenica In: “è l’unica donna al mondo che sia stata in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso”. Quando un uomo fa sul serio con una donna è chiaro, sereno, deciso e lo urla al mondo o, se sei creativo e famoso come Lapo, vai su Rai 1. La tenerezza di uomo innamorato è la stessa.

Silvia Zanchi