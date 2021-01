Chi è Linda Taddei de La pupa e il secchione e Viceversa 2021: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

La caratteristica principale delle cinque pupe de la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa è sicuramente la bellezza e Linda Taddei, una delle cinque pupe, ne ha davvero tanta. Giovanissima e bellissima, Linda è pronta a conquistare il cuore dei secchioni, ma anche dei telespettatori di Italia 1.

chi è, tuttavia, Linda? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Quali sono i suoi sogni? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Linda Taddei de La pupa e il secchione: età, altezza, carriera e vita privata

Nome: Linda Taddei

Linda Taddei Data di nascita: 2001

2001 Età: 20 Anni

20 Anni Segno zodiacale:

Professione: Modella ed Influencer

Modella ed Influencer Luogo di nascita: Ferrara

Ferrara Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: non visibili

non visibili Profilo Instagram ufficiale: @ taddeilindaaa

Classe 2001, Linda è nata a Ferrara e lavora come modella ed influencer. Non essendo un personaggio pubblico, di Linda si sa davvero poco. Il suo nome, tuttavia, è salito alla ribalta negli ultimi giorni per la sua partecipazione a La pupa e il secchione e viceversa che, dopo il successo ottenuto dalla scorsa edizione, torna in onda con una nuova coppia di conduttori come Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Linda è così tra i sedici protagonisti e, con la sua bellezza prorompente non è stato difficile per Linda conquistare un posto tra le cinque pupe.

Con la sua bellezza partecipa anche a diversi concorsi di bellezza e vanta una partecipazione a Miss Mondo Italia. Dopo il diploma, ha scelto di continuare a studiare iscrivendosi all’università. Una pupa atipica, dunque, che è pronta a dimostrare di non essere solo bella, ma di avere anche un gran testa.

Su Instagram, ha un profilo chiuso ed è seguita da più di 21mila followers. Ha anche un profilo Facebook dove è possibile trovare alcune delle sue foto mozzafiati. Fisico prorompente, bellezza statuaria, Linda è pronta a fare breccia nel cuore di tutti i fans de La pupa e il secchione, il programma che continua a divertire dopo anni dalla messa in onda della prima edizione.