Chi è Jessica Bucci de La pupa e il secchione e Viceversa 2021: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Jessica Bucci è una delle cinque pupe protagoniste della nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa, in onda su Italia 1 ogni giovedì, in prima serata, per sei puntate. Bellissima e con un fisico perfetto, Jessica è pronta a sfoggiare la propria bellezza e non solo ai telespettatori.

Ma hi è davvero Jessica? Quani anni ha? Qual è il suo lavoro? Andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Jessica Bucci: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Jessica Bucci

: Jessica Bucci Età: 25 anni

25 anni Segno Zodiacale: Pesci

Pesci Data di nascita: 14 Marzo 1995

14 Marzo 1995 Luogo di nascita: Avezzano

Avezzano Altezza: 172 cm

172 cm Peso: 72 kg

72 kg Tatuaggi: Nessuno visibile



Nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @jessicabucciii

Jessica Bucci ha 25 anni, è nata ad Avezzano, ma vive a Torino. Come fa sapere Mediaset Play, Jessica è una ragazza semplice, diretta, abituata a dire sempre ciò che pensa. Non ha paura di esporsi e di esprimere le proprie opinioni. E’ una ragazza grintosa, vivace e lavora sia come commessa che come modella.

Non fa parte del mondo dello spettacolo, ama ballare ed è pronta a sfoggiare le sue doti ballerine nella villa situata poco fuori Roma e che è stata scelta come location de La pupa e il secchione e Viceversa 2021. Ha un cane di nome Hercules a cui è molto legata.

Consapevole della propria bellezza, afferma di essere una ragazza vanitosa a cui piace guardarsi allo specchio. Allo studio ha preferito il lavoro e, nella nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa, è pronta a rispondere alle domande dei conduttori Andrea Pucci e Francesca Cipriani, ma anche degli esperti.

Partecipando al reality di Italia 1 vuole mettersi alla prova aprendo le proprie porte al mondo dei secchioni. Pupa bellissima e sicura di sè, Jessica è pronta a dimostrare di non essere solo bella ma di poter anche essere una ragazza studiosa con l’aiuto del suo secchione, disposto ad insegnargli tutto ciò che sa in cambio di qualche consiglio per corteggiare una ragazza.