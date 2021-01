By

Quante volte hai indossato le calze e poi ti sei maledetta? Con questo trucco per non far calare i collant non avrai più problemi!

Succede sempre, non importa quante volte tu ti sia ripetuta che non saresti mai più cascata in questo trabocchetto.

Hai indossato un paio di calze, convinta che questa volta sarebbe andato tutto diversamente.

Il tuo outfit ti sembra perfetto, non ti sei mai sentita così sensuale e finalmente puoi sfoggiare la gonna anche se è pieno inverno.

Poi, il dramma: le calze calano. Ecco che cosa puoi fare per evitare di dover impazzire ogni volta!

Trucco con i collant: ecco come fare a non farli calare

Succede sempre, è inutile cercare di convincerci del contrario.

Che tu abbia deciso di indossare le calze perché avevi in mente un outfit preciso o che si si tratti di un’occasione speciale, il succo non cambia.

Stanno calando mentre cammini.

Si tratta di un vero e proprio incubo al quale vengono esposte milioni di donne ogni giorno. Quel bel paio di collant, che solo qualche ora fa sembrava perfetto, adesso ti sta facendo sudare le sette fatiche di Ercole.

Camminare diventa una tortura e puoi sentire il cavallo abbassarsi.

Tutto il tuo outfit è rovinato per non parlare, poi, della tua giornata!

Questa terribile tortura, infatti, colpisce tantissime donne che ogni giorno che si trovano, però, a dover soffrire in silenzio.

Inutile correre al bagno nel tentativo di tirarli su: dopo qualche minuto, infatti, i collant torneranno nuovamente, lentamente ed inesorabilmente a calare.

Cosa puoi fare per ribellarti a questa schiavitù ed indossare comunque le tue gonne preferite?

Dopotutto, qui ti abbiamo dato tutti i consigli per indossare la gonna midi anche d’inverno: è possibile lasciare ai collant che calano la possibilità di rovinare per sempre la tua voglia di indossarla?

Ti abbiamo già svelato quali sono i trucchi per evitare che le calze si smaglino e come fare ad indossarle lo stesso anche quando fuori fa freddo.

Oggi ti vogliamo dare qualche suggerimento in modo da evitare che calino dopo qualche ora da quando le hai indossate.

Pronta a veder rivoluzionare tutto il tuo mondo (ed il tuo rapporto con le calze)?

Iniziamo!

doppia mutanda : sì, il primo suggerimento potrà farti ridere eppure è quello che ha, sicuramente, la percentuale di successo più alta.

Devi indossare un secondo paio di mutande sopra i collant!

Il look che cerchiamo, per capirci, è proprio quello del costume tipico di Superman come lo disegnavano tanto tempo fa.

La mutanda, infatti, va sopra i collant!

In questa (buffa) maniera riuscirai a tenere le calze al loro posto , evitando che calino. L’importante, ovviamente, è non indossarle se hai intenzione di concederti un appuntamento piccante !

Puoi usare un fermaglio a clip oppure una forcina, uno di quelli, per intenderci, che usi anche per fermare i capelli!

“ Aggancia ” le calze al bordo delle mutande (stando ovviamente attenta a non prendere la pelle) ed avrai un sistema di tenuta veramente non indifferente!

Il trucco funziona anche se, ovviamente, può risultare piuttosto scomodo , soprattutto quando e se dobbiamo correre al bagno !

Invece di chiuderlo sulle mutande, infatti, potresti semplicemente indossarlo dopo le calze!

La chiusura terrà le calze ed il cavallo al loro posto, tu avrai i reni doppiamente coperti ed anche la tua mamma (che non fa altro che preoccuparsi rispetto a quanto hai freddo) sarà contenta .

Insomma, un’ottima soluzione!

Molto spesso infiliamo le calze di corsa, mentre ci preoccupiamo di come fare ad uscire di casa in tempo!

Sappiamo bene che indossare le calze non è come nei film o nelle pubblicità, però è necessario sforzarci per indossarle al meglio onde evitare che ci caschino!

Un altro consiglio è quello di fare attenzione al materiale ed alla qualità: quelle in microfibra, infatti, sono famose per essere le più aderenti.

Insomma, compra della calze di buona fattura e che siano quelle perfette per te: il problema delle calze che calano dovrebbe risolversi abbastanza velocemente!

Bene, ora che conosci il trucco per tenere alti i collant senza che calino mai non hai più scuse.

Puoi, finalmente, mostrare le gambe senza problemi!