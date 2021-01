Test: riesci a risolvere l’enigma matematico di oggi? Quanti anni ha mio fratello?

Anche oggi ti proponiamo un test per allenare il tuo cervello. Risolvi questo enigma matematico a trabocchetto e indovina l’età del fratello.

Ecco il test che sembra facilissimo ma che in realtà richiede tutta la tua concentrazione. Non darmi una risposta affrettata, prenditi il tempo di riflettere, la risposta non è così ovvia come sembra.

Prima di passare al test e alla sua soluzione vogliamo spendere due parole sull’importanza di questi giochini che sembrano avere solo lo scopo di intrattenerti ma in realtà fanno molto di più per la tua salute celebrale: la tengono attiva ed allenata. Proprio come il corpo ha bisogno di attività fisica per stare bene, il cervello è metaforicamente un muscolo che va potenziato con l’allenamento.

Per fare il tuo allenamento cerebrale quotidiano puoi spendere alcuni minuti del tuo tempo a fare dei giochi: cruciverba, enigmi di matematica, indovinelli, test immagini e differenze, sono tutti molto utili per rafforzare il tuo cervello creando nuove connessioni.

Grazie alla stimolazione ludica aiuterete il vostro cervello ad essere più attivo e ricettivo nell’ elaborazione delle informazioni.

Giochi come il sudoku o gli scacchi sono molto stimolanti per il cervello che impara a mantenere più a lungo la concentrazione. Inoltre il cervello acquisirà la capacità di familiarizzare con le situazioni complesse e a focalizzarsi sulle soluzioni anzichè sui problemi.

Infine stimolare le tue doti logiche e trovare le soluzioni corrette attiva il tuo sistema di ricompensa ed accresce la tua autostima.

E non dimenticare che il fattore ludico del gioco ti fa apprendere tutte queste cose allietandoti.

Ed ora passiamo a questo enigma matematico che ha letteralmente diviso gli utenti del web.

Test: quanti anni ha il fratello minore?

Prima di rispondere a questa domanda apparentemente facilissima dovresti fare il punto della situazione.

Tutte le persone che sono abili in matematica troveranno questo test divertente. Questo enigma ha diviso gli internauti che hanno fornito essenzialmente due risposte, pochi di loro sono riusciti ad azzeccare la risposta corretta.

Ecco il problema che dovrai risolvere:

“Quando avevo 4 anni, mio ​​fratello aveva la metà dei miei anni. Adesso ho 18 anni. Quanti anni ha mio fratello?”

Pensa attentamente alla risposta e non dimenticare di fare appello alla logica.

Hai capito qual è la risposta giusta?

Se hai risposto 9:

Fai parte delle persone che hanno dato una risposta affrettata e non hanno usato le loro abilità logiche. La risposta non è 9, in realtà è 16.

Se hai risposto 16:

Hai indovinato la risposta giusta e non sei caduto nel tranello.

Non hai capito perché la risposta esatta é 16?

I due fratelli hanno una differenza di età di 2 anni. Quindi se il fratello maggiore ha 18 anni, devi solo sottrarre questo numero per risolvere il problema.

Ti è piaciuto questo test? Allora gradirai questa serie di indovinelli veloci per solleticare la tua logica. Le risposte sono molto semplici.

Indovinelli veloci per stuzzicare la tua abilità logica

1- Se prima non lo rompi non lo puoi utilizzare, che cos’è?

2- Quando sono giovane sono alto, quando sono vecchio sono basso. Cosa sono?

3- Sulla collina c’è una casa a un piano dove tutto è giallo: i muri, le finestre e si intravedono persino le porte i mobili gialli. Ora dimmi: Di che colore sono le scale?

4- Si può infrangere senza sollevarlo e nemmeno toccarlo, che cos’è?

5- Cosa si bagna durante l’asciugatura?

6- Fuori piove, un uomo inizia a camminare sotto la pioggia senza ombrello eppure neanche un solo capello della sua testa è bagnato. Come è possibile?

7- Uso il rasoio tutti i giorni ma la mia barda è sempre la stessa. Cosa sono?

8- Ho una testa, un piede e quattro gambe, cosa sono?

