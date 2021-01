By

Scopri, grazie alle previsioni del nostro oroscopo, per quali segni zodiacali la giornata di oggi sarà in salita e per quali in discesa.

Se avete bisogno di qualche suggerimento per vivere al meglio la giornata di oggi siete nel posto giusto.

Qui di seguito troverete infatti se dodici previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco, in cui verranno date delle suggestioni circa il fato che vi attende quest’oggi.

Occhi e orecchie ben aperti dunque!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata impegnativa per i primi tre segni dello zodiaco, di quelle da affrontare con consapevolezza e una buona preparazione alle spalle. Mettetevi il casco e via!

Oroscopo oggi Ariete

Se state valutando l’idea di trasformare un’amicizia in qualcosa di più fermatevi prima di fare danni: meglio lasciare le pedine come sono.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo oggi Toro

Preparatevi alla lavata di capo del giorno, fastidiosa all’inizio ma poi valido strumento per crescere e migliorare.

Amore: 10

Lavoro:6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

La dieta post feste è un qualcosa che avete preso molto sul serio e per aiutarvi oggi vi consolerete con qualche bell’hobby: libri, film, cataloghi d’arte, a voi la scelta.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Prudenti ma con il sorriso, così ci verrebbe a descrivere i prossimi tre segni dello zodiaco che oggi affronteranno qualche piccolo scoglio.

Oroscopo oggi Cancro

I battibecchi in amore possono verificarsi: non date peso allora a chi cerca di farvene una colpa e vivete il tutto in serenità.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Se la vostra metà si dimostra sempre più gelosa e un po’ ossessiva è forse tempo di porsi la fatidica domanda: ma non sarebbe meglio passare al prossimo amore?

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 9.

Oroscopo oggi Vergine

Un controllo fa sempre bene e lascia più tranquilli, soprattutto voi, per natura un po’ ipocondriache.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La voglia di socialità è tanta: c’è chi continua a resistere anche se un po’ a fatica e chi invece cede ma sempre con grande scrupolo.

Oroscopo oggi Bilancia

Voi sempre iperattive non percepite la voglia di danze e svago come sopita: sognate per il futuro di tornare a godere di tutta la vostra libertà.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Tornate a vedere gli amici più stretti ma con tutte le accortezze del caso: mascherina, distanza e gruppi molto ristretti

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo oggi Sagittario

Le fiabe della buonanotte fanno chiudere gli occhi anche ai più recalcitranti: ricordatevene se voi o qualcuno in casa dovesse faticare a prender sonno.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un po’ di rea e introspezione è ciò che ci vuole oggi per gli ultimi tre segni dello zodiaco alle prese con momenti delicati da gestire.

Oroscopo oggi Capricorno

Se sentite un po’ di stress e pressione extra importante sarà trovare un modo per sfogarsi e ritrovare l’equilibrio: libri, cucina, sport, a ciascuno il suo.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Se vi concederete qualche assaggio di libertà lo farete con prudenza e grande senso di responsabilità.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Se per tutti questo è un periodo di grande sacrificio voi lo trasformate in un momento introspettivo, occasione per fare il punto della situazione.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.