Gabry Ponte in ospedale: operazione al cuore. “Mandate energia positiva”

Gabry Ponte in ospedale per un’operazione al cuore. L’annuncio del deejay sui social: “Mandatemi tanta energia positiva”.

Gabry Ponte, uno dei nomi più importanti della musica italiana, deejay di successo che, con la sua musica, ha fatto ballare e continua a far ballare milioni di persone, con una foto e un lungo post pubblicato su Instagram, ha annunciato di essere in ospedale per sottoporsi ad un’operazione al cuore.

L’artista spiega di convivere con un problema al cuore da diverso tempo, ma che ora, su consiglio dei medici, è arrivato il momento di risolverlo. Con un sorriso e parole sincere, Gabry Ponte spiega cosa sta affrontando.

Gabry Ponte operato al cuore: “ Cerco di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni”

“Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo 🤷🏻‍♂️ per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene“: comincia così il lungo post di Gabry Ponte con cui parla del problema di salute che spera di risolvere con un’operazione chirurgica.



“Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? Quindi eccomi qua”, ha aggiunto Ponte sfoggiando un sorriso.

Il deejay, poi, esorta i fans a mandargli tanta energia positiva prima dell’operazione chirurgica e all’appello di Ponte hanno risposto tantissimi utenti.

“Gabry ti mando quintalate di energia e ti abbraccio con affetto. Forza“, ha scritto Paola Turci. “Forza Gabry”, ha aggiunto Lorella Cuccarini. “Forza”, Siamo tutti con te”, “Gabry buona fortuna spero che il tuo cuore vada a tempo con Blue”, “Certo che ci sentiamo presto, siamo qui per te”, “In bocca al lupo Gabry! Tornerai più forte di prima, giusto in tempo per scatenarti e farci scatenare”, scrivono gli utenti.