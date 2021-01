Francesco e Martina, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021? Età, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Francesco e Martina formano una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia che parte martedì 19 gennaio su Discovery+. Tre nuove coppie si sposano senza mai essersi viste. L’incontro avviene direttamente all’altare.

Dopo il fatidico sì, le coppie si godono il ricevimento e, successivamente il viaggio di nozze prima di tuffarsi nella convivenza e nella vita coniugale. Tra problemi, scoperte e varie emozioni, tra Francesco e Martina nascerà l’amore? Chi sono davvero Fracesco e Martina? Andiamo a scoprire l’età e qualche curiosità su due dei sei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2021.

Francesco e Martina, chi è la coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021: età e vita privata

Martina ha 34 anni e Francesco 37. Della loro vita si sa ancora poco e, nel corso dei vari episodi del programma, sia Martina che Francesco si racconteranno. La coppia si è sposata sul litorale romano, a Santa Severa in una location incantevole dove comincia ufficialmente la vita coniugale. Elegantissimi e bellissimi, con gli abiti nuziali, Martina

“Darò tutta me stessa, nonostante le esperienze passate”, afferma Martina durante il matrimonio mentre Francesco non nasconde la propria emozione. Dopo essere diventati ufficialmente marito e moglie, per Martina e Francesco inizia il momento di conoscersi e scoprirsi.

Cosa accadrà tra i due? Riusciranno ad innamorarsi dando un futuro ad un matrimonio celebrato senza mai essersi incontrati? In attesa di scoprirlo, gli espert, lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi, a Vanity Fair, hanno promesso grandi colpi di scena:

«Sarà una stagione molto intensa e ricca di colpi di scena. Come per l’ultima, abbiamo cercato di far vedere spaccati di vita fondamentali rispetto alle coppie e alle relazioni: è vero che vogliamo far trovare l’anima gemella, ma è anche importante riuscire a proiettare sulle coppie le parti più significative dei protagonisti stessi», ha spiegato Fabrizio Quattrini.

Se le coppie della scorsa edizione si sono rotte, andrà meglio alle coppie dell’edizione 2021? Martina e Francesco riusciranno a restare insieme?