Se non avete più spazio nel vostro armadio per altri capi di abbigliamento, come potete rimediare? Ecco la soluzione perfetta.

E’ capitato a tutti di dover aggiungere nuovi capi di abbigliamento, ma non si trova un pò di spazio. Come si può rimediare?

La prima soluzione che viene in mente a tutti è quella di sostituire l’armadio con un altro più capiente. Certo che eppur vero che rimpiazzare un armadio nuovo più grande potrebbe essere la soluzione più rapida ma certo non è proprio economica. Ma non è poi detto che ci possa essere spazio a sufficienza per poter mettere un guardaroba più ampio.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo su come fare spazio nell’armadio con piccoli e semplici trucchi.

Come avere più spazio nell’armadio: piccoli trucchi da seguire

Capita spesso di uscire e fare compere e non si riesce a resistere a tanti capi di tendenza, pantaloni all’ultima moda, una camicia da indossare al lavoro un giubbotto particolare a cui non riuscite a distogliere lo sguardo. Rientrate a casa e vi rendete conto che il vostro armadio è saturo e non sapete proprio dove metterli?

Ecco la soluzione facile e veloce per riporre capi nuovi nell’armadio quando non avete più spazio.

Innanzitutto si consiglia di fare un pò di decluttering prima di inserire nuovi capi nell’armadio. Una tecnica che aiuterà ad eliminare tutti i capi superflui, rovinati o quelli che indossate raramente. Una tecnica che aiuta tantissimo a liberare l’armadio, che andrebbe fatta non solo durante il cambio stagione.

Quindi una volta eliminato il superfluo, tocca capire se c’è spazio a sufficienza per aggiungere altro, altrimenti si procede in quest’altro modo. L‘armadio potrà essere diviso in settori in base ai capi: pantaloni, maglie, camicie, accessori, intimo e così via. In questo modo si faciliterà anche la scelta dei capi quando aprirete l’armadio. Non tutti gli armadi sono ben strutturati all’interno con mensole, cassettiere e sezioni, ma si può rimediare facilmente e senza essere troppo dispendiosi.

Basta acquistare i divisori interni che vi permetteranno di collocare i capi diversamente. Anche gli scatoloni sono un’ottima idea che potete utilizzare magari etichettate davanti così da trovare quello che vi occorre in pochissimo tempo. Questo metodo vi tornerà utile quando dovrete fare il cambio stagione. Se avete tante magliette la soluzione veloce e salvaspazio è riporre le magliette arrotolate nel cassetto o scatolo, oppure in modo verticale, non solo la ricerca di quella che vi occorrerà sarà più veloce ma sarà anche più ordinato. Scoprite come organizzare i cassetti della biancheria in poco tempo.

Una soluzione altrettanto facile e veloce da sostituire agli scatoli è riporre alcuni capi nel cesti, se ne avete già va benissimo, ma se decideste di acquistarli sceglieteli in modo da riporli uno su altro, magari di colori diversi uno per ogni tipo di capo.

Sfruttate anche la parte basse dell’armadio, che spesso viene dimenticata, basta riporre le borse, accessori con foulard, gioielli e cinture, così da ottimizzare gli spazi. Magari se ci sono dei capi lunghi, come i pantaloni che non vi permettono di avere una buona visuale di quello che c’è sotto, allora potete appendere i pantaloni o altri capi lunghi piegati a metà sulla gruccia. E’ necessario sempre ottimizzare gli spazi.

In caso di coperte e lenzuola nel vostro armadio non vi resta che sfruttare il sottovuoto, basta mettere in scatoli il tutto e poi togliete l’aria, in questo modo riuscirete a recuperare spazio epr i vostri nuovi capi. Se avete la fortuna di avere il letto contenitore allora non vi resta che sfruttare anche questo spazio.

Consigli

Ricordate di sfruttare al meglio ogni angolo anche quello più impensabile. Se il vostro armadio ha più staffe per appendere invece di ripiani allora non vi resta che sfruttare in questo modo. Le grucce non dovrebbero mai mancare a casa, potete utilizzarle per collocare le sciarpe e foulard. Recuperate le linguette delle lattine, potete inserirle nel gancio della gruccia e così da poter appendere due capi.

Inoltre se il vostro armadio non ha ante scorrevoli, ma a battente allora siete più fortunati in quanto potete sfruttare l’anta, collocando delle aste porta oggetti, magari le cinture o quant’altro, in questo modo ottimizzerete bene il tutto.

Evitate di mettere nell’armadio le scarpe, così da avere più spazio per i capi, potete organizzare con una scarpiera che sicuramente sarà funzionale, avrete tutto in ordine.

Non è poi così difficile organizzare al meglio il vostro armadio per recuperare spazio. Inoltre non aspettate il cambio stagione per pulire l’armadio o eliminare il superfluo. Ecco qualche piccolo trucchetto per pulire bene l’armadio.