I capelli ricci molto spesso si presentano crespi e secchi. Ecco un rimedio naturale economico e alla portata di tutti che cambierà letteralmente i vostri capelli.

Se avete i capelli ricci sapete di cosa si parla. Se infatti una cascata di riccioli regala un aspetto femminile e affascinante, gli stessi sono spesso frutto di frustrazione perché tendenti al crespo e soprattutto ad essere secchi.

La struttura del capello riccio è essa stessa molto ‘porosa’ e per questo necessita di cure specifiche ma anche di molta delicatezza, soprattutto nella fase di lavaggio ed asciugatura. Se però volete nutrire i vostri capelli, renderli incredibilmente morbidi e lucidi, esiste un rimedio naturale che vi stupirà e con cui potrete preparare una maschera di bellezza per capelli ricci davvero unica. Se hai i capelli ricci ed indomabili, prova lo styling con questa bevanda e avrai una chioma perfetta!

Capelli ricci: i consigli per lavarli ed asciugarli

Se si hanno i capelli ricci, si dovrebbe dedicare loro le giuste cure scegliendo dei prodotti performanti che avvolgano il capello per nutrirlo, proteggerlo e renderlo luminoso senza appesantirlo.

In commercio esistono moltissimi prodotti specifici per capelli ricci sia per lavarli che per metterli in piega, basterà provarli per trovare quelli perfetti per la propria chioma. Scopri anche come evitare i nodi se hai i capelli ricci.

Come lavare i capelli ricci

Lavare i capelli ricci dovrà essere un’azione delicata e profonda. Una volta bagnati infatti dovranno essere detersi con delicatezza e con uno shampoo diluito in acqua, questo per evitare che i tensioattivi presenti nel prodotto possano aggredire troppo il capello. Dopo aver lavato i capelli, si dovranno tamponare in modo delicato con un telo di spugna evitanto assolutamente di strizzarli. Il balsamo? Un passaggio obbligato nella beauty routine dei capelli ricci, questo per permettere di districarli senza stressarli.

Come asciugare i capelli ricci

Appena lavati e districati con un pettine a denti larghissimi o meglio con le dita, i capelli ricci dovranno essere asciugati. Il diffusore di aria, uno strumento unico e molto semplice per asciugare i capelli ricci ed ottenere un effetto naturale davvero bello. Prima dell’asciugatura si potrà applicare un prodotto per lo styling che definisca i riccioli e renda lucidi i capelli. Attenzione alle ‘spume’ per capelli che troppo spesso tendono ad indurire i capelli e a stressarli molto. Se non la conosci usa la tecnica del ‘plopping’ per asciugare i tuoi capelli ricci.

Il rimedio naturale perfetto per nutrire i capelli ricci: la panna da cucina

Scopriamo come creare una maschera trattamento per capelli ricci con la panna da cucina, che li renda morbidi, luminosi e non li appesantisca, con i consigli della beauty guru dei capelli ricci Brigida Ferracini!

Scoprite passo dopo passo come preparare ed applicare questa maschera nutriente per i capelli ricci, una volta provata non potrete più farne a meno!