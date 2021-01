Storia d’amore finita tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo, coppia nata negli studi di Uomini e Donne: arriva l’annuncio ufficiale di lui

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Sonny Di Meo ha deciso di condividere con i suoi follower la rottura con Sara Shaimi.

Dunque tra l’ex tronista Sara Shaimi e Sonny Di Meo è arrivata la parola fine e a metterla sembrerebbe essere lui. La coppia, nata lo scorso anno negli studi di Uomini e Donne, in piena pandemia e con il distanziamento sociale aveva detto il fatidico sì. Adesso sembrerebbe essere dato per certo l’addio.

Dopo le voci di crisi che si sono diffuse a dicembre, arriva l’ufficialità da parte dell’ex corteggiatore. In un lungo post su Instagram, Sonny ha raccontato ai suoi seguaci l’accaduto. Leggiamo insieme cos’ha detto l’ex corteggiatore.

Sonny Di Meo comunica l’addio a Sara Shaimi

Al momento, Sonny non se la sentirebbe di parlarne in video della rottura con Sara. Sicuramente perché la ferita è ancora aperta e l’ex corteggiare è ancora molto scosso. Tramite una story su Instagram ha tenuto a chiarire la situazione:

“E’ giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente…così come i nostri caratteri. Io e Sara non stiamo più insieme – scrive Sonny nella stories – vi prego di essere carini”.

Sonny inoltre ci tiene a precisare che comprende la volontà di chi li ha sempre supportati come coppia di sapere le cose come stanno. E così per ora si limita ad annunciare la notizia: “Al di là del contesto in cui due persone si conoscono per davvero…A volte dura per sempre – continua nel comunicato social – a volte rimane solo un ricordo.” E infine esorta tutti: “Se credi nell’amore…Dimostralo con sensibiità“.

Al momento, da parte di Sara non è ancora arrivato un messaggio chiarificatorio. Proprio l’ex tronista scacciava via i pettegolezzi sulla sua presunta crisi con Sonny dello scorso dicembre. Da qualche tempo difatti girava voce che i due si stessero lasciando, ma Sara chiedeva accortezza avvisando i fan che qualora si fosse lasciata l’avrebbe detto. Dunque, l’ex tronista potrebbe in queste ore decidere di condividere anche lei un messaggio per annunciare la rottura. Seguiranno aggiornamenti.