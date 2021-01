Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, replica ad Andrea Roncato dopo l’intervista sulla fine del matrimonio.

Simone Gianlorenzi continua a seguire le avventure della moglie Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Mentre la conduttrice continua a godersi la propria esperienza, fuori dalla casa, l’ex marito Andrea Roncato ha rilasciato un’intervista a Live – Non è la D’Urso in cui ha parlato della fine del matrimonio con la Orlando.

Dopo aver ascoltato le parole di Andrea Roncato, il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi, ha espresso la propria opinione sulle sue parole attraverso un post pubblicato su Twitter.

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando replica ad Andrea Roncato

Cosa ha raccontato Andrea Roncato ai microfoni di Barbara D’Urso nel corso della puntata del 17 gennaio di Non è la D’Urso?

“Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente“(…) Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità”, ha raccontato Andrea Roncato a Barbara D’Urso.



A rispondere ad Andrea Roncato è stata la pagina ufficiale di Stefania Orlando che, su Instagram, ha pubblicato il video di una vecchia intervista dell’attore. Su Twitter, però, ha espresso la propria opinione a riguardo anche Simone Gianlorenzi.

“Raga io non ho mi sono fatto nessuna idea riguardo questa intervista, non ne ho bisogno dal momento che so la verità”, ha cinguettato Simone.

Stefania scoprirà ciò che ha detto Andrea Roncato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda questa sera?