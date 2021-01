Simil Magnum Pistacchio Cheeesecake: un’ esplosione di gusto al primo assaggio!

Una cheesecake davvero speciale quella che vi proponiamo oggi. Un gelato con un cuore al pistacchio ed un fondo di biscotto che vi conquisteranno.

Avete voglia di un dolcetto ma i vostri sensi di colpa fermano la golosa ricerca nella dispensa? Niente paura, questi Simil Magnum Pistacchio Cheesecake sono proprio quello che cercate, il pieno di gusto ma senza troppi ‘effetti collaterali’!

Simil Magnum Pistacchio Cheesecake: gli ingredienti e la ricetta

La food blogger healthydory_ ci presenta la sua ricetta in modo davvero invitante:

“…un fondo biscottato fragrante, una crema liscia e setosa al profumo di vaniglia e pistacchio, una golosa e intensa crema al pistacchio accompagnata da croccanti pistacchi tostati…

Da oggi la mia New York Cheesecake diventa gelato! Lasciati conquistare dalla loro esplosione di gusto fin dal primo assaggio.

I miei simil Magnum Pistacchio Cheesecake hanno un sapore intenso ed avvolgente che li rendono irresistibili.

Dolci, morbidi, avvolgenti, cremosi. Soddisferanno anche i palati più esigenti.

E se ami il pistacchio, beh… Fanno proprio per te!

Sono…”

Ecco perché dovresti prepararli:

leggeri e salutari

adattabili per senza lattosio (utilizzando yogurt vegetale o yogurt greco senza lattosio)

adattabili per senza glutine (utilizzando biscotti senza glutine)

senza zuccheri aggiunti

cremosissimi

semplicemente irresistibili

Gli ingredienti

“Per la base

6 biscotti tipo Oro Saiwa senza zuccheri aggiunti

1 cucchiaino di olio di cocco

latte parzialmente scremato senza lattosio q.b. (o quello che preferisci)

Per la farcia

40 grammi di Philadelphia light

80 grammi di Yogurt greco 0%

1 uovo

1 cucchiaino di crema proteica al pistacchio senza zuccheri

aroma di vaniglia

2 grammi di amido di mais

Crema proteica al pistacchio senza zuccheri

Crema squeeze al pistacchio

Pistacchi tostati”

Procedimento:

“Ho sbriciolato i biscotti secchi; in una ciotola ho aggiunto il latte, l’olio di cocco sciolto e ho formato un composto sabbioso. In uno stampo in silicone per gelati ho ho schiacciato il composto sul fondo e sui bordi. Ho riposto in frigo per un’ora. Ho preparato quindi la crema. In una ciotola ho unito Philadelphia senza lattosio, yogurt greco, 1 cucchiaino di crema proteica al pistacchio senza zuccheri

e aroma alla vaniglia. Ho lavorato con una frusta e ho aggiunto l’uovo e l’amido di mais.

Ho versato il composto all’interno dello stampo, livellando leggermente la superficie. Ho cotto in forno statico preriscaldato a 160°C per 40’. Una volta cotta, ho lasciato raffreddare la cheesecake nel forno spento con lo sportello aperto.

Ho decorato con crema proteica al pistacchio senza zuccheri, crema squeeze al pistacchio e pistacchi tostati.

TIPS:

Puoi dolcificare la crema con del dolcificante in gocce, della Stevia o dell’eritritolo.

Se sei sprovvista dello stampo per gelati, puoi utilizzare una tortiera a cerniera o un coppapasta da 10 cm”

