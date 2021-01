Vuoi scoprire quanto sei infedele? Prova a scegliere un oggetto a cui non puoi rinunciare per un’uscita e ti diremo se sei un traditore!

Ti sei mai chiesto quale sia la tua percentuale di… infedeltà?

Certo, i test che ti proponiamo hanno uno scopo ludico ma nulla ci vieta di provare a capire quanto, in potenza, potresti lasciarti andare ad un rapporto extra-coniugale.

Dopotutto nulla ti vieta di far provare questo test anche al tuo partner per vedere chi, tra voi due, è il “traditore” più a rischio.

Pronto a scoprirlo?

Quanto sei infedele? Scegli un oggetto e scoprilo subito

La vita, qualche volta, ti ha messo di fronte all’opportunità di tradire il tuo partner e tu hai, coraggiosamente, rifiutato?

Oppure è successo il contrario, nonostante tutto l’amore che provi per il tuo compagno hai ceduto ad una veloce “scappatella“?

No, non preoccuparti, non dovrai rispondere a questa domanda!

Quello che vogliamo misurare oggi, grazie al nostro test, è quanto sei davvero infedele.

Non ti chiediamo di raccontarci nel dettaglio tutti gli incontri piccanti che hai avuto nella tua vita!

Ti basterà guardare l’immagine qui sopra e scegliere uno dei tre oggetti che vedi in foto. Ovviamente, non devi scegliere quello che ti piace di più ma semplicemente quello al quale non puoi davvero rinunciare quando devi uscire per andare ad una serata.

Immagina che sia estate e che tu sia diretta ad una serata a ballare in discoteca: cosa devi, assolutamente, portare con te?

Avrai bisogno del tuo smartphone, di un vestito all’ultimo grido o di un paio di scarpe con il tacco alto?

Scegli con calma qual è l’elemento al quale non puoi veramente rinunciare, quello indispensabile perché la tua serata abbia successo e poi leggi il responso.

Ovviamente puoi far fare il test anche al tuo partner e scoprire se, tra i due, c’è un traditore!

Se il tuo partner è uomo puoi sostituire il vestito ed i tacchi alti con una camicia particolare ed un costoso accessorio.

Certo, vi abbiamo anche svelato qui qual è l’identikit del traditore di sesso maschile: notate delle somiglianze nella vostra cerchia di conoscenze?

Scegliete l’oggetto che dovete assolutamente avere con voi con calma, senza decidere d’istinto!

Potete prendervi il tempo che volete: meglio riflettere su tutte le implicazioni!

C’è chi potrebbe obiettare che lo smartphone, al giorno d’oggi, è un elemento indispensabile per uscire di casa.

Dopotutto è vero che è utile ma così lo sono anche un vestito o delle scarpe, ad esempio!

Noi, però, ti invitiamo a pensare ad una situazione nella quale non hai veramente bisogno di un telefono cellulare o di scarpe dal tacco alto o di vestiti succinti.

L’idea è di scegliere qualcosa che, in una situazione ideale, ti aiuterebbe a sentirti ancora più sicura di te e felice.

Bene, hai scelto l’oggetto che porteresti assolutamente ad una serata di divertimento?

Leggiamo e scopriamo insieme quanto sei infedele!

lo smartphone : se hai scelto lo smartphone come oggetto veramente indispensabile, abbiamo una cattiva notizia per te.

Hai una percentuale di almeno il 75% di diventare un traditore !

Chi sceglie lo smartphone, infatti, dichiara di voler avere sempre con sé il dispositivo che gli permette di avere il controllo sulla sua situazione.

Puoi dare il tuo numero e ricevere messaggi, iniziare a conoscere qualcuno di nuovo… insomma, lo smartphone, tra questi tre oggetti, sarebbe quello che ti rende davvero fedifrago .

Che dire? Forse, ogni tanto, sarebbe il caso di lasciarlo a casa a squillare sul comodino!

La vostra percentuale di tradimento , infatti, è “solo” del 25% : un’ottima notizia per il vostro partner!

A quanto pare, infatti, scegliere il vestito sarebbe l’unica scelta che parla di quanto vogliate apparire al massimo … per voi stessi!

Un vestito che vi piace, magari appena comprato o che, comunque, non avete ancora avuto occasione d’indossare, segnala che avete veramente voglia di sentirvi al top.

Per sentirvi meglio, quindi, non avete bisogno degli altri (neanche del vostro partner) ma solo di voi stessi!

Ecco perché scegliere il vestito ha una percentuale così bassa nel test dell’infedeltà: insomma, meglio per voi!

Secondo il test, infatti, se scegli le scarpe con il tacco alto la tua percentuale è del 50%: insomma, hai la metà delle possibilità di diventare un tradimento!

Il motivo è che le scarpe con il tacco alto potrebbero rappresentare altro rispetto, invece, al vestito.

Non si tratta solo di un capo che vorresti poter indossare ma di qualcosa che comunica agli altri che ti senti moderatamente sensuale.

Insomma, è come se volessi “testare” l’effetto che fai agli altri: poi, sta a te decidere se andare fino in fondo o meno.

A volte non ti fai tentare mentre altre… beh, una scappatella può capitare a tutti quanti!

Insomma, quanto hai totalizzato nel nostro test dell’infedeltà?

Ora sei pronto per far fare il test anche al tuo compagno: chissà cosa sceglierà!

L’importante, a prescindere dai test e dai giochi, è che tu ed il tuo partner vi vogliate bene e vi rispettiate.

Se c’è il rispetto, con ogni probabilità, non potrà esserci un “tradimento” nel senso letterale del termine: sempre meglio essere chiari ed onesti l’uno con l’altro!