Se quando sbucci e tagli le cipolle ti capita di piangere devi conoscere i 10 trucchi affinché questo non succeda più. Scoprili subito.

Le cipolle sono un ingrediente estremamente utile in cucina. Adoperate in numerose ricette, le cipolle sono uno di quei prodotti che non possono mai mancare in dispensa perché servono per dare sapore ai piatti e renderli gustosi.

Estremamente versatili, le cipolle ben si sposano con verdure, primi e secondi piatti, e senza di esse sarebbe davvero difficile realizzare alcune ricette in maniera impeccabile. Il problema delle cipolle però è che mentre si tagliano sprigionano delle sostanze irritanti che ci fanno piangere.

Scopriamo allora tutti i trucchi della nonna e quelli un po’ più scientifici, per sbucciare e tagliare le cipolle senza versare troppe lacrime.

Ecco i 10 trucchi per tagliare le cipolle senza piangere

Quante volte vi sarà capitato sbucciando e tagliando una cipolla di piangere? Praticamente sempre! Purtroppo le cipolle pur essendo un ingrediente squisito e utile a dare sapore ai piatti hanno delle sostanze irritanti che una volta sprigionate provocano la lacrimazione agli occhi.

Si tratta di una reazione del tutto normale in quanto l’occhio cerca di proteggersi da queste particelle irritanti che si liberano non appena apriamo, e soprattutto tagliamo una cipolla.

Per fortuna esistono diversi trucchi per ovviare a questo fastidioso problema. Molti di essi ce li hanno tramandati le nostre nonne, mentre altri possono essere considerati un po’ più scientifici. Scopriamoli subito!

1) Ammollo in acqua calda. Mettere le cipolle in ammollo prima di tagliarla è il trucco più semplice. Una volta che le avremo sbucciate le spezziamo in 4 parti e le mettiamo dentro a un recipiente con l’acqua calda e le lasciamo in ammollo per 15-20 minuti. In questo modo le sostanze irritanti perdono una parte della loro azione tossica. Ricordiamo però che anche il sapore della cipolla diventerà più delicato.

2) Ammollo in acqua e aceto. Un altro metodo è quello di mettere in una ciotola acqua e un cucchiaino di aceto. Immergiamo la cipolla per qualche minuto dopo averla sbucciata e divisa in due parti. Un sistema che la renderà anche più digeribile.

3) Tenere le cipolle in freezer. Mettiamo le cipolle nel congelatore per almeno 15 minuti. Altrimenti in frigorifero ma dovranno starci per almeno un’ora. Leviamola dal fresco e tagliamola subito finché è bella fredda.

4) Tagliarla sott’acqua. Un altro metodo, ma un po’ più complicato, è di affettare la cipolla in acqua. Un’operazione che può risultare pericolosa, però, se non siamo molto pratici con il coltello. Infatti, può diventare difficile visto che la cipolla tenderà a scivolare.

5) Coltello freddo e affilato. Un altro sistema è quello di usare un coltello molto affilato, questo infatti eviterà di rompere eccessivamente i tessuti della cipolla, in questo modo non si sprigioneranno le sostanze irritanti. Se poi la lama è fredda meglio ancora. A tal proposito mettete il coltello in freezer per almeno 10-15 minuti prima di procedere al taglio.

6) Lama del coltello bagnata. Un altro trucco è quello di usare un coltello con la lama bagnata. Mentre si taglia la cipolla possiamo via via bagnare la lama con l’acqua fredda, questa dovrebbe ridurre l’effetto tossico delle sostanze irritanti sprigionate durante il taglio.

7) Vapore. Può aiutare mettere vicino al tagliere una pentola di acqua bollente che sprigiona vapore. Questo infatti può contribuire a dissolvere i gas della cipolla che provocano il pianto.

8) Limone sul tagliere. Prendiamo un pezzo di limone e prima di procedere al taglio della cipolla lo sfreghiamo sul tagliere. Questo metodo è utile anche per evitare che l’odore forte della pianta bulbosa penetri nel tagliare.

9) Mangiare un pezzo di pane o tenere in bocca un sorso d’acqua. Un rimedio che consigliano le nonne è quello di mettere in bocca un po’ di mollica di pane o tenere in bocca un sorso d’acqua, questo perché avendola piena, sarà più difficile lacrimare dagli occhi.

10) Occhiali. Se di mestiere fate i cuochi o semplicemente siete soliti tagliare la cipolla molto spesso potreste anche valutare l’ipotesi di acquistare un paio di occhiali deputati a tale scopo. Altrimenti provate con un paio di occhiali normali.

E voi conoscevate i trucchi per tagliare le cipolle senza piangere?