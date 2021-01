Scienza: il miglior rimedio per proteggersi dal Covid-19 è in mano alla coppia

Se avete tenuto lontano il Covid-19 é perché avete una relazione soddisfacente, ecco lo studio che chiarisce la questione.

Essere una coppia che vive una relazione felice ed appagante è un grande beneficio. La coppia detiene la chiave della buona salute, dovrebbe solo sapere dove si trova, perché dipende dalla relazione e come usarla.

Per proteggere il nostro corpo da virus e batteri e potenziare le nostre difese esiste un rimedio molto efficace e non lo trovate in farmacia, vi basterà recarvi in camera da letto. Secondo un recente studio fare l’amore aumenterebbe la nostra resistenza al Covid-19.

Il miglior modo per prevenire il Covid-19 è fare l’amore

Fare l’amore è molto importante per la consolidazione e il rafforzamento del legame emotivo ed intimo tra due persone, ci sono almeno 8 cose che dimostrano che fare l’amore è il cemento di una coppia. Abbiamo spesso parlato degli effetti benefici che questa attività conferisce al nostro corpo, rivelandovi il motivo sorprendente per cui dovremmo fare l’amore ogni giorno.

Fare l’amore agisce su diversi fronti, un unico rimedio naturale in grado di risolvere molti problemi, per esempio:

migliora il sonno

migliora l’umore

riduce le nostre probabilità di contrarre il cancro

ci aiuta a restare concentrati

ci aiuta persino a proteggerci dal Covid-19 e fornisce al nostro corpo i mezzi per combattere i virus nocivi che vi entrano.

Questo tema degli effetti psico-fisici positivi derivanti dal fare l’amore è stato oggetto di molte ricerche scientifiche.

E’ emerso per esempio che fare l’amore durante l’influenza ti aiuterà a curarla e a guarire prima, o che bisognerebbe fare l’amore con regolarità per avere i maggiori benefici a livello di salute, ed ancora che mentre facciamo l’amore inondiamo il nostro corpo di una grande quantità di endorfine, gli ormoni del benessere.

Il potere dell’amore sul nostro sistema immunitario

In questo particolare momento in cui siamo devastati dall’arrivo di una pandemia a causa del Covid-19, che ha sconvolto le nostre vite, conoscere ogni mezzo a nostra disposizione per proteggerci dal virus è ancora più importante. Sappiamo che indossare una mascherina, evitare assembramenti favorendo il distanziamento sociale e lavare spesso ed accuratamente le mani è molto utile ma forse non sapevate che fare l’amore rende le vostre difese immunitarie più forti.

Nel 2004 due ricercatori americani della Wilkes University in Pennsylvania si concentrarono su questo argomento e sulla connessione tra fare l’amore e condizione del sistema immunitario. Stando alle conclusioni del loro studio avere una regolare attività sessuale sarebbe il modo più efficace di rafforzare le nostre difese immunitarie.

Lo studio è stato condotto in questo modo:

i ricercatori hanno scelto un centinaio di studenti

li hanno divisi in quattro categorie:

a- studenti che non praticavano attività sessuale

b- studenti che praticavano una scarsa attività sessuale (meno di una volta a settimana)

c- studenti che praticavano frequente attività sessuale (1,2 volte a settimana)

d- studenti che avevano un’attività sessuale intensa (più di tre volte a settimana)

Su questi gruppi di studenti sono stati analizzati i livello di immunoglobulina A (IgA) presente nella loro saliva, anticorpi che proteggono il corpo da virus e batteri.

Le analisi hanno evidenziato che il gruppo che faceva l‘amore regolarmente (una o due volte alla settimana) aveva un livello di immunoglobulina A superiore del 30% rispetto a tutti gli altri gruppi, quindi hanno confermato che se si desidera stimolare la produzione di anticorpi, si dovrebbe fare l’amore regolarmente.

Con molta sorpresa lo studio ha evidenziato che negli gli studenti sessualmente più attivi il livello di anticorpi non era più alto, anzi era molto basso.

IL motivo? Questo dipenderebbe dalla qualità del rapporto sessuale. Secondo il dottor Carl Charnetski intervistato per BBC News, probabilmente chi fa l’amore molto spesso potrebbe avere “rapporti ossessivi o emotivamente poveri che causano loro molta ansia ” e ” lo stress e l’ansia li rendono riducono l’ IgA “.

Quindi fatelo con regolarità e con sentimento se volete trarre i benefici maggiori dall’unione dei vostri corpi.