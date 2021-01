L’attrice britannica ma di origini americane Sienna Miller vanta uno stile casual chic: ecco su cosa puntare per copiare i suoi outfit.

L’attrice britannica di origini newyorkesi Sienna Miller è uno di quei personaggi che pur vestendosi in maniera casual riesce sempre ad essere chic e alla moda.

Sarà quell’aria eterea e quel look acqua e sapone ma la modella e anche stilista, ex di Jude Law, riesce ad essere sempre perfetta in qualsiasi occasione anche indossando un semplice pullover.

Scopriamo allora quali sono i segreti per uno stile casual ma chic come quello interpretato da Sienna Miller.

Ecco i segreti per copiare lo stile casual chic di Sienna Miller

La bionda attrice di American Sniper è sicuramente una delle attrici e modelle più trendy di Londra. Sienna Miller infatti sia in abiti eleganti che in quelli casual non sbaglia mai un colpo e sa essere sempre chic.

Un mix di sensualità e e quell’aria da eterna ragazzina, fanno di quest’attrice una delle più particolari e affascinanti donne del panorama hollywoodiano, ma anche europeo.

Scopriamo allora come poter copiare gli outfit di Sienna Miller e quali sono i segreti del suo stile casual chic.

1) Abiti eleganti

Nelle due foto sopra la bella Sienna indossa abiti da red carpet, il primo, quello giallo in occasione dell’Annual Hollywood Film Awards. Il secondo, quello dorato, per un evento al The Metropolitan Museum of Art di New York.

Per copiare il suo stile possiamo prendere spunto sul sito di Asos dove abbiamo trovato due modelli di abiti simili a quelli indossati dalla bionda attrice.

Quello a sinistra di color giallo ocra è del marchio Yaura, ha uno spacco alto, lo scollo alla Bardot e il fondo a sirena. Il suo prezzo orginale è di 165,99 euro ma con uno sconto del 55% si può acquistare a 74,65 euro.

Mentre per il vestito dorato possiamo prendere come spunto il modello a marchio Goddiva. Si tratta di un vestitino con scollo a cuore e paillettes di color oro il cui costo originale era di 96,99 euro ma con lo sconto al 60% si può acquistare a soli 38,75 euro.

2) Stile casual

stile un po’ british di Sienna. Per cominciare dovremo munirci di un E ora vediamo come copiare lo. Per cominciare dovremo munirci di un cappotto color cammello uno dei must have dell’inverno che non passa mai di moda e che ormai da un paio di anni a questa parte è tornato prepotentemente alla ribalta.

Sotto potremo abbinare un maglioncino di lana o cachemere nero e un pantalone in tweed. Ai piedi un paio di mocassini, in particolare il modello indossato dalla Miller sono di Gucci, e i calzini in filo ritorto a vista. Infine, la maxi bag nera a completare il look casual chic.

3) Jeans

Infine, non dimentichiamo che Sienna Miller è un’amante dei jeans. Dagli skinny ai mommy fit l’attrice li indossa molto spesso. Sia con le sneakers comode che con gli stivaletti con il tacco, ma anche con dei mocassini. Insomma un passe-partout adatto per ogni occasione.

E a voi piace lo stile elegante ma casual di Sienna Miller?