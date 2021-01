Quanto può saltare un tappo di spumante? Ecco il record attuale

Il salto del tappo dello spumante dipende dalla sua potenza e questa dipende da una sola condizione. Scopri di più in questo articolo.

Sono da poco passate le festività del nuovo anno e abbiamo tutti stappato bottiglie di spumante per brindare. Ogni volta che qualcuno sta per stappare la bottiglia tutti aspettano il “botto” e prestano attenzione a non essere colpiti dal tappo, anche se secondo la tradizione il tappo porterebbe fortuna e matrimonio al destinatario.

Vi siete mai chiesti quanto può saltare un tappo di champagne? Scopri da cosa dipende la potenza del salto e chi detiene il record del salto più veloce dello spumante.

Quando si stappa lo champagne, che velocità può raggiungere il tappo?

Alcuni ricercatori hanno fornito una risposta a questa domanda definendo il fattore che determina la potenza del salto e sono giunti a questa conclusione: se volete stappare una bottiglia di spumante con un grande botto, evitate di servire lo spumante troppo freddo.

I ricercatori in questione sono dei fisici dell’Università di Reims, nella regione della Champagne, nel nord-est della Francia. Stando alle conclusioni dello studio, lo champagne che fa saltare il tappo più intensamente ha una temperatura che si avvicina a quella ambiente, è questa quindi la condizione che fa avere al tappo una pinta ed una velocità maggiore, secondo quanto riportato da Focus.

Per giungere a questa conclusione i fisici hanno fatto saltare il tappo a 3 bottiglie di champagne da 75 cl, tenute ad una temperatura compresa tra 4, 12 e 18 °C, in seguito hanno fatto saltare il tappo e registrato la velocità del salto ed il vapore di acqua ed etanolo prodotto quando questo salto.

La bottiglia di champagne conservata a 18 °C ha raggiunto i 55 km/h

La bottiglia di champagne conservata a 4 °C ha raggiunto i 40 km/h

Perché si verificano queste differenze nella potenza del salto? Il motivo ha una spiegazione scientifica, a temperature più alte, l’anidride carbonica si concentra nel collo della bottiglia, di conseguenza la pressione risulta essere maggiore.

Un altro aspetto curioso emerso dallo studio è che solo il 5% dell’energia prodotta stappando lo champagne viene utilizzata per far saltare il tappo, la restante serve per far fare al tappo il suo caratteristico “botto” esplosivo e ridondante che precede una valangata di auguri e applausi.