Rosaria, la simpatica signora che ha animato la seconda puntata di C’è posta per te, riceve un messaggio dal sindaco di Francavilla.

La seconda puntata di C’è posta per te ha vinto la gara degli ascolti del sabato sera incollando davanti ai teleschermi 6.424.000 spettatori pari al 30% di share. La vera star della serata è stata la signora Rosaria, giunta nello studio di C’è posta per te per la storia del signor Stefano che, dopo 70 anni, cercava una vecchia fidanzata.

La signora Rosaria ha sfoggiato tutta la sua simpatia salutando più volte il suo paese, Francavilla di Sicilia salutando “il sindaco, il vicesindaco, gli assessori ed i carabinieri”. Dopo la messa in onda della puntata, il sindaco di Francavilla ha ringraziato pubblicamente la signora Rosaria.

Il messaggio del sindaco di Francavilla per Rosaria di C’è posta per te

Rosaria che ha perso la dentiera, ma la scena è stata censurata, ha più volte salutato il suo paese Francavilla, si è complimentata con Maria De Filippi salutando anche Maurizio Costanzo. Rosaria ha intrattenuto sia il pubblico in studio che i telespettatori conquistando tutto il popolo del web. Per lei, poi, è anche arrivato il messaggio speciale del sindaco di Francavilla.

“GRAZIE SIGNORA SARINA per averci donato questo momento di spensieratezza, per averci fatto divertire con la tua spontaneità e per aver nominato più volte FRANCAVILLA. Grazie dal Sindaco, dal Vicesindaco, da tutta l’amministrazione, ma sopratutto GRAZIE DA TUTTA FRANCAVILLA!!! Passato questo momento vi aspettiamo tutti a Francavilla di Sicilia!!”, ha scritto il primo cittadino di Francavilla, Vincenzo Pulizzi.

Anche il popolo di Twitter ha omaggiato la signora Rosaria, detta Sarina, dedicandole tantissimi messaggi e c’è anche chi lancia un messaggio a Maria De Filippi per poterla avere a Uomini e Donne. La vera star di C’è posta per te, dunque, per ora, è sicuramente Rosaria, una simpatica signora, schietta, sincera e con tante cose da raccontare con cui ha ipnotizzato i telespettatori.