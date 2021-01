Dopo il successo planetario di “Kids” (correva l’anno 2000) Kylie Minogue e Robbie Williams tornano a collaborare. Il nuovo singolo, che farà parte dell’album dell’ex Take That, uscirà a breve e, nel frattempo, diamo i voti ai look della cantante.

A soli dodici anni debutta come attrice nella serie televisiva australiana “The Sullivan”. Ne seguiranno altre ma il vero successo lo raggiungerà nella musica. Kylie Ann Minogue è una donna ricca di energia e grazie alla sua forza ha superato l’impossibile, anche il suicidio dell’ex fidanzato. Votiamo i suoi outfit da star.

Non è mai troppo tardi per Kylie Minogue

Nella prima immagine l’artista risalta a pieno grazie alla posa, alla struttura dell’abito da passerella di Moschino ed alla scelta di optare per anfibi bassi al posto dello stivale alto stringato proposto dallo stilista durante lo show. Carino il basco in tinta, un accessorio che lei porta spesso e rende quindi personalizzato ed unico l’outfit, regola da seguire sempre. Voto: 9

Nella seconda immagine però il giudizio si abbassa notevolmente. Per quanto ami il velluto, si tratta di un tessuto importante e pesante. Se si è alte, o comunque slanciate, vanno benissimo anche i drappeggi e gli eccessi di volume ma, nel suo caso, no. Ha un corpo sensuale e molto ben proporzionato ma l’altezza è di 1,52 cm quindi meglio puntare su altro. I collant a pois vanno di moda, ok, abbinarli così invece no. Voto: 6

L’album “Disco” è l’ultimo grande lavoro di Kylie. Sono due i singoli estratti ed entrambi sono all’altezza delle aspettative. Basti pensare che a novembre è entrato alla prima posizione della Uk album chart! Il colore dell’abito starebbe meglio ad una bruna o ad una donna dalla carnagione più mediterranea. Il taglio è orrendo e le calze a pois – onnipresenti – sono ancora poco abbinate. Carino il sandalo anni Trenta. Voto: 4

L’abito scosciato con cappuccio ricorda tanto quello bianco indossato nel videoclip di “Can’t get you out of my head” del lontano 2001 – che però era senza maniche -. Perfetti i sandali argento che richiamano le stelle e lo smalto a contrasto sia per le mani che per i piedi. Voto: 10

La piccola Venere australiana esternamente sembra rimasta la stessa ma l’aver lottato contro un tumore al seno (diagnosticatole a soli trentasei anni) le ha cambiato la vita. Una vita che ha imparato ad apprezzare ogni minuto di ogni giorno.

Silvia Zanchi