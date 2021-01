Come cambiano i rapporti intimi dopo un tradimento? Scopriamo insieme che cosa succede a due persone dopo un’infedeltà.

Che cosa succede tra due persone, a livello di rapporti intimi, quando c’è stata un’infedeltà?

La domanda è certamente interessante; dopotutto, infatti, quando pensiamo al tradimento ci “fermiamo” sempre a quello che succede prima.

Perché accade, come accade, come fare a prevenirlo e se perdonarlo: tutti aspetti interessanti (e basilari) della questione, certo, ma dopo invece che cosa succede?

Scopriamo insieme.

Dopo un tradimento: ecco che cosa succede sotto le coperte

Ogni coppia, prima o poi, passa necessariamente un momento di crisi.

Di certo non ve lo stiamo augurando ma, siamo sicuri, conoscete anche voi quali siano i delicati meccanismi di avere un rapporto duraturo.

Capita spesso di imbattersi in persone che sono fatte, davvero, l’una per l’altra (e forse il motivo è che si sono incontrati al “numero” giusto, come vi abbiamo spiegato qui).

Questo non toglie, però, che avere una relazione lunga ci espone in un modo o nell’altro al rischio del tradimento.

Dopotutto, basta solo l’assunto di essere fidanzati e di avere un rapporto esclusivo per creare lo spettro dell’infedeltà.

A volte, poi, gli infedeli si scusano usando tutti la stessa motivazione: questa, usata da ben l’84% di loro!

Insomma, il tradimento è qualcosa di endemico: tanto diffuso che la scienza ha individuato anche qual è l’età più a rischio sia per gli uomini che per le donne!

Vi abbiamo spiegato qui come salvare la vostra coppia dal tradimento ma, a volte, non c’è veramente nulla da fare: quando deve succedere, infatti, succede!

Una volta che il tradimento è avvenuto, però, soprattutto se avete deciso di continuare a mandare avanti la vostra relazione, nessuno parla più di che cosa succede.

Soprattutto, poi, è importante cercare di capire come il tradimento possa influenzare il rapporto sotto le coperte!

La sessualità, infatti, è da sempre correlata alle nostre emozioni: un tradimento, di certo, può provocare degli sconvolgimenti niente male!

Ecco quattro passaggi che interessano i rapporti intimi di tutte le coppie che stanno cercando di ricostruire la relazione dopo un tradimento!

astinenza : no, non si tratta di quell’astinenza di cui ti abbiamo parlato qui, che può aiutarti a migliorare notevolmente la qualità dei vostri rapporti intimi!

Immediatamente dopo la confessione di un tradimento, però, quasi tutte le coppie premono istantaneamente pausa riguardo i rapporti intimi.

Di certo ci sono molti fattori in gioco: chi è tradito è sicuramente in fase di shock, ci sono questioni legate alle malattie sessualmente trasmettibili da chiarire e, ovviamente, c’è la rabbia .

Per un primo periodo, quindi, mentre si cerca di mettere ordine tra i sentimenti, la coppia passa un vero e proprio periodo di astinenza dai rapporti.

Chi è stato tradito, infatti, potrebbe scoprirsi improvvisamente un fine torturatore : ecco che, improvvisamente, è solo uno dei due a decidere quando fare l’amore e come.

Può capitare di tenere l’altro “a stecchetto” , oppure di voler interrompere le effusioni per via di “brutti pensieri”.

Insomma, i rapporti intimi vengono usati un po’ come una merce di scambio , un modo per rendere l’altro consapevole di cosa si sarebbe perso, ponendo fine alla relazione.

Inutile dire che, a parte per qualche breve istante, questa non sia la fase più sana di tutto il percorso .

Se vi rendete conto che da questo stadio la situazione non cambia, è forse il caso di riconsiderare l’idea di rimanere insieme.

Quello che non sappiamo, però, è che cosa pensa l’altro. Può capitare, infatti, di sentirsi soffocare dai giudizi altrui che ci mettono in difficoltà e ci “ distraggono ” durante il rapporto.

Ecco che, improvvisamente, l’impeto della passione viene spento da considerazioni che poco hanno a che fare con l’amore fisico .

Dopotutto c’è una schiera di amici, parenti e conoscenti che sentono il bisogno di dire la loro riguardo quanto è successo.

Impossibile pensare che i rapporti riprendano, improvvisamente, senza che la gelosia, la paura ed i pregiudizi che ci hanno inculcato gli altri non prendano il sopravvento.

Tantissime persone raccontano che, passato un momento di vera e propria ossessione, improvvisamente si capisce che l’amore fisico è un modo per ritrovare l’intimità sentimentale.

Se siete veramente coinvolti e decisi ad andare avanti come una coppia, dunque, potete spostare il focus da chi e quando hanno reso possibile il tradimento e concentrarvi sul perché.

Imparando a metterci nei panni dell’altro, dunque, dovremmo anche riuscire a trovare un nuovo livello di empatia.

Sarebbe proprio lei, l’empatia, a rendere possibile il ricongiungimento, trovando una nuova dimensione ancora più intima e personale.

Insomma, solo quelli che provano, attivamente, a trovare una nuova connessione possono sperare di superare i problemi!

Dopo un tradimento, quindi, e sotto le coperte possiamo aspettarci di trovare un percorso veramente molto lungo.

Gli stadi del ricongiungimento fisico vanno, ovviamente, a braccetto con quello sentimentale ma non sempre si muovono in maniera speculare.

Imparare ad accettare che tutto dovrà cambiare prima di poter, finalmente, arrivare ad un nuovo livello è fondamentale per affrontare questi delicati momenti.