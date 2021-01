By

Come fare ad indossare qualcosa sotto la gonna senza che si vedano brutti rigonfi di vestiti? Ecco la soluzione, semplicissima!

Le gonne, soprattutto d’inverno, possono diventare un vero e proprio problema.

Non si tratta, solo, di dover combattere con le temperature basse e con il rischio di sentire molto più freddo del normale!

Indossare una gonna in inverno, infatti, vuol dire anche dover “infilare dentro” magliette della salute, maglie lunghe, maglioni, camicie e chi più ne ha più ne metta!

Scopriamo insieme il trucco per indossare una gonna senza far vedere niente sotto!

Come indossare qualcosa sotto la gonna: il trucco

Quante volte vi è capitato di immaginare un outfit invernale con sotto una gonna e di doverlo abbandonare a causa… dei troppi strati di vestiti?

Sapersi vestire a cipolla, soprattutto d’inverno, è una vera e propria necessità: per fortuna, qui, vi abbiamo dato qualche consiglio a riguardo!

Indossare una gonna, comunque, può risultare difficoltoso anche per via delle calze.

Per fortuna, con i nostri trucchetti per evitare le smagliature e per indossare quelle velate anche quando le temperature crollano, questi problemi non dovrebbero più preoccuparvi!

Dopotutto vi abbiamo anche già detto qui qual è il modo migliore per indossare una gonna midi d’inverno: insomma, non avete davvero più scuse!

Certo, abbiamo risolto già molti problemi ma non quello più pressante: come fare per impedire che si vedano i vestiti sotto la gonna!

Quando indossiamo una gonna, infatti, qualunque tipo essa sia, spesso e volentieri si vede il segno degli altri abiti sotto.

Magari si tratta di biancheria intima oppure della camicia che, per quanto abbiamo cercato di infilare giù, si è mossa o ha formato dei bozzi.

Come fare per evitare questo fastidioso “inestetismo“?

Bene, uno dei trucchi più efficaci (ed anche più semplici) si trova veramente a portata di mano ed è qualcosa a cui, scommettiamo, ancora non avevi pensato.

L’intimo modellante!

A quanto pare, infatti, comprando un paio di “shorts” di intimo modellante, sarebbe possibile “infilare” tutti i capi di vestiario che vogliamo sotto la gonna.

L’intimo modellante ha il compito di farli scomparire tutti.

Insomma, non si tratta di una chimera: meglio, però, provare per credere!

Usando questo semplice capo di vestiario, dunque, potrete dire addio a tutti quei bozzi formati da maglioni o dalle camicie sotto la vostra gonna.

In ogni caso potete sostituire all’intimo modellante anche i famosi pantaloncini da ciclista; li usano tutte le Kardashian ma anche Lady D li ha fatti diventare veramente famosi!

Una volta acquistato il paio che preferite, oltre ad usarlo sotto gonne e vestiti, potete riciclarli come capi per un outfit street-style.

Insomma, una doppia vincita!

Certo, l’intimo modellante non è l’unica soluzione.

Il principio sarebbe quello di evitare che i vostri vestiti si “accartoccino” mentre vi vestiate. Per fare questo, oltre a stare attenti a come li indossate, ovviamente, potete cercare di usare qualche altro trucchetto.

Prima di tutto potete usare un metodo che, addirittura nella Royal Family, serve a tenere gli orli al loro posto.

I pesi!

Ovviamente non vi stiamo consigliando di cucire dei piccoli pesi di metallo nell’orlo dei vostri vestiti, proprio come fanno le donne della famiglia reale, ma di usare qualche cosa che vi aiuti a tenere “giù” l’orlo dei vostri vestiti.

Potete provare con una piccola spilla da balia!

Un altro suggerimento prevede l’utilizzo di collant, anche pesanti, sotto tutti i vostri vestiti. Dovrebbe svolgere la stessa funzione dell’intimo modellante ma possiamo assicurarvi che, a volte, il risultato non è ottimale!

Se, però, volete copiare lo stile di Blair Waldorf (qui trovate qualche suggerimento utile) avete un fitto “parco” di calze può aiutarvi a minimizzare i vostri problemi.

Insomma, adesso siete a conoscenza del segreto per indossare una gonna senza far vedere nulla sotto.

Non rivelatelo a nessuno! A meno che, ovviamente, non ve lo chiedano gentilmente.