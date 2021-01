Test: riesci a vedere le due donne in questa immagine?

In questa immagine si nascondono due donne, una giovane ragazza e un’anziana signora. Il fatto che tu le veda entrambe ha un significato particolare.

Ecco un’illusione ottica che ti dimostrerà quanto sia facile ingannare la tua mente. Più guarderai questa immagine, più ti stupirai. Le illusioni ottiche sono così, sappiamo esattamente come funzionano eppure il modo in cui ci ingannano continua a meravigliarci e ad incuriosirci.

Un’illusione ottica è il risultato di una immagine in cui sono stati sapientemente combinati forme, colori e spazio in modo da ingannare la nostra mente e alterare la nostra percezione dell’ immagine.

La foto che ti mostriamo oggi ne è un esempio lampante. Riesci a trovare la vecchia signora in questa immagine?

Test: dove si nasconde la vecchia signora?

Il nostro cervello è complesso riguardo al modo in cui elabora le informazioni che riceve. Queste informazioni sono dei segnali elettrici che visitano il nostro sistema nervoso passando da neurone a neurone e quando incappa in una informazione visiva come un’illusione ottica cosa succede? Come si spiega il fatto che il cervello percepisca immagini che non esistono?

La nostra interpretazione delle cose è distorta nel caso delle illusioni ottiche. Nell’immagine che segue ci sono due donne. La maggior parte delle persone ne vede solo una, ma guardando attentamente ecco sbucare la vecchia signora.

E tu sei in grado di vederla?

Le illusioni ottiche possono confondere, potremmo avere l’impressione che un’immagine si muova o addirittura percepire oggetti che non ci sono.

L’immagine di questo test risale al 1880. La prima volta che è stata notata era impressa su una cartolina in Germania, qualche anno dopo un fumettista britannico, William Ely Hill pubblicò questa immagine su una rivista e da allora riscosse un enorme successo.

In questa immagine ci sono due donne, una giovane donna e sua suocera, ma la maggior parte di noi fa davvero molta fatica a vedere la vecchia signora, solo il 25 & riesce a vederla.

Prova tu stesso ed aguzza la vista. Se non riesci a vedere la suocera prova a seguire questi suggerimenti:

Cambia l’angolazione e focalizzati su un altro punto dell’immagine

Allontanati e poi avvicinati allo schermo per trovare l’angolazione perfetta

Non arrenderti subito, osserva l’immagine per qualche minuto.

Ora sei riuscito a vedere la suocera?

Questo test di osservazione migliorerà nettamente la percezione che hai dell’ambiente che ti circonda e ti renderà abile nel percepire ogni singolo dettaglio ed anche il più lieve cambiamento.

Riuscire a vedere entrambe le donne ha un significato particolare: le persone che vedono la vecchia e non la giovane donna sono più mature e più sagge rispetto a coloro che individuano solo una giovane donna.