Le previsioni del tempo di oggi, 16 gennaio 2021

Le previsioni del tempo di oggi, sabato 16 gennaio 2021. Ecco come saranno le condizioni meteo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Ondata di freddo sul nostro paese. In calo le temperature, nubi in aumento sulle regioni adriatiche e tempo instabile su Sicilia e Calabria. Scopriamo come sarà questa giornata nelle regioni italiane da nord a sud.

Che tempo farà oggi?

Il tempo nella giornata di oggi, sabato 16 gennaio sarà abbastanza asciutto su tutta la penisola ma sarà caratterizzato dall’arrivo del freddo.

Che tempo farà oggi? Regioni del Nord

Sulle regioni del nord il tempo sarà prevalentemente asciutto con possibilità di nebbie a NordOvest. In generale il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Il clima sarà freddo con valori massimi delle temperature tra 2 e 7 gradi.

Che tempo farà oggi? Regioni del centro

Il cielo sarà molto nuvoloso sugli Appennini dove potranno esserci anche deboli nevicate. Al mattino possibili piogge, ma il sole splenderà sul resto delle regioni. Temperature massime tra 1 e 13 gradi.

Che tempo farà oggi? Regioni del sud

Nelle regioni del sud ci sarà cielo coperto su Sicilia e Calabria. Sul resto delle regioni ci sarà cielo sereno e poco nuvoloso. Venti molto forti. Temperature massime tra 1 e 11 gradi.

Vi auguriamo una buona giornata, con una frase che speriamo possa accompagnarvi positivamente:

“La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante”

(Mark Twain)

Fonte: ilmeteo.it, 3bmeteo