Come inizierà questo weekend? Le previsioni del nostro oroscopo lo sanno, ascoltiamo allora i loro consigli per i dodici segni dello zodiaco

Pronte per un po’ di relax e svago in questo weekend? Scopriamo che opportunità darà il fato ai dodici segni dello zodiaco.

Arrivano le nostre previsioni firmate oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Qualcosa dall’esterno giunge a scalfire e mutare l’interiorità dei primi tre segni: un vero scompiglio.

Oroscopo oggi Ariete

Fortuna che l’aspetto esterno non rispecchi perfettamente il vostro sentire interiore. Belle fuori ma quel malessere non vi abbandona.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

Collera, gelosia, isteria si impadroniscono di voi, oscurando la vostra proverbiale calma interiore.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

La vostra doppia faccia solitamente è vista con sospetto ma oggi si tramuta in creatività al quadrato, decisamente più apprezzata.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Il cuore decisamente non vi sta portando in alto e una serie di attriti, delusioni e preoccupazione pare destinato a seguirvi: portate pazienza.

Oroscopo oggi Cancro

Se oggi l’amore vi delude tornate indietro con i ricordi, a quell’amore forse mai veramente coronato ma, proprio per questo, immortale.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 4

Oroscopo oggi Leone

In famiglia si respira una certa tensione e non bastano le restrizioni e la lontanava a ostacolare lo scoppio della bomba,

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 4

Oroscopo oggi Vergine

Fate buon viso a cattivo gioco: certo, siete gelose ma la serenità della famiglia viene prima di tutto

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Relax o lavoro? In entrambi i casi i prossimi tre segni potranno puntare su strenuo appoggio.

Oroscopo oggi Bilancia

Concedetevi un po’ di relax e questa mattina indulgiate tra le lenzuola: la compagnia non vi mancherà

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo oggi Scorpione

Il sabato mattina è l’occasione giusta per fare il punto settimanale della situazione: se realizzate di aver sbagliato qualcosa siete ancora in tempo per correggerlo.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 8.

Oroscopo oggi Sagittario

Se questo weekend vi porta ancora una volta a lavoro niente paura: a casa e famiglia ci penserà qualcun altro

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un weekend difficile, carico di impegni, responsabilità e anche un po’ di stress: farete bene a rimboccarvi le maniche.

Oroscopo oggi Capricorno

Educazione 24 ore su 24: su questo aspetto proprio non transigete e fa la differenza tra una famiglia più o meno con un futuro.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

In amore siete litigiose ma prendetevi le vostre responsabilità: non è il caso di ricorrere ad arbitri come amici o parenti.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Ciò che ieri per voi non andava bene non vuol dire che oggi non possa divenire un’opportunità: mai dire mai!

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.