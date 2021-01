By

Ancora una giornata di gelo quella prevista dal meteo per il 17 Gennaio 2021: le temperature scenderanno spesso sotto lo zero in tutta la penisola e al Sud nevicherà ancora.

Nel corso del prossimo week end l’Italia sarà attraversata da ben due perturbazioni. La settima perturbazione di Gennaio arriverà dal Nord, portando una nuova sferzata di freddo sul nord della penisola.

Il Sud sarà per gran parte della giornata coperto di nubi, residuo della perturbazione precedente, la stessa che imbiancherà ancora le cime degli Appennini com’è accaduto negli scorsi giorni.

Ancora forti i venti di Tramontana, che poteranno ancora molto freddo sull’Italia e renderanno i mari mossi o molto mossi.

Previsioni per il Nord Italia

Il Nord Ovest italiano sarà prevalentemente nuvoloso per tutto l’arco del giorno, con qualche pioggia prevista in mattinata sulla Romagna Orientale e neve anche piuttosto intensa sulla provincia di Bolzano.

Il Nord Est sarà invece piuttosto soleggiato, soprattutto a partire dalla tarda mattinata, quando il sole scioglierà i banchi di nebbia che si saranno formati tra Piemonte e Lombardia. Neve anche in Val D’Aosta fin dal mattino, ma le nevicate si faranno più intense a partire dal pomeriggio.

Le temperature minime del Nord saranno sotto lo zero in moltissime città. La più fredda in assoluto naturalmente Bolzano, dove il termometro tornerà a scendere fino a -11°. Molte città si fermeranno fortunatamente a “solo” -1° di minima: si tratta di Aosta, Torino e Bologna, con Trento a -2°.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia potrà godere di un tempo poco nuvoloso ma prevalentemente stabile e senza precipitazioni, che tra la sera e la notte si verificheranno soltanto sul Lazio e sull’Abruzzo. Molto nuvoloso sulle Marche per tutto il giorno.

Una situazione simile anche in Sardegna: l’isola sarà per tutto il giorno coperta da una nuvolosità costante che però non rilascerà piogge. Sono previsti scrosci pomeridiani e serali soltanto nella provincia di Nuoro.

Le temperature previste dal meteo del 17 Gennaio 2021 sono piuttosto basse anche per il Centro Italia. Si prevedono temperature minime di -5° all’Aquila e -4° a Perugia, con Ancona a 0° durante le ore più fredde e a soli 5° durante le ore più calde della giornata. Cagliari conterà al solito su temperature molto più alte rispetto alla media: 7° di minima e 14° di massima, subendo comunque una forte escursione termica tra il giorno e la notte.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Sul Sud Italia si prevede cielo poco nuvoloso in mattinata, ma le condizioni meteo andranno progressivamente peggiorando nel corso della giornata. Nel pomeriggio cominceranno a cadere lievi piogge su Campania e Basilicata settentrionale, sul cui territorio si prevedono anche nevicate che dureranno fino a sera.

Simili le condizioni in Calabria, dove il tempo sarà piovoso e molto instabile, con possibili nevicate sulla provincia di Catanzaro.

Anche la Sicilia sarà colpita da un maltempo persistente che porterà temporali sul messinese e sul trapanese e pioggia su tutto il resto dell’isola a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni continueranno senza interruzioni fino a sera.

Sotto zero anche il Sud: le temperature più basse sono quelle di Potenza, dove si registreranno -5° di minima e 1° di massima. Estremamente fredda anche Napoli, che andrà incontro a una sensibile escursione termica: appena 0° di minima e 8° di massima. Palermo avrà invece 8° di minima e 13° di massima, seconda città più calda d’Italia dopo Cagliari.