By

Da qualche tempo ha fatto la sua apparizione lei la maxi sciarpa, comoda ma anche ingombrante! Ecco cinque idee per portarla al meglio!

Il primo ad indossarla come un vero e proprio pezzo forte fu Lenny Kravitz, successivamente preso in giro da quasi tutti i giornali scandalistici dell’epoca.

A quanto pare, però, il caro vecchio Lenny aveva ragione: la maxi sciarpa, infatti, è diventata in breve tempo un vero e proprio must!

Certo, non è solo comoda e calda ma anche molto ma molto ingombrante e fastidiosa: ecco cinque idee per indossarla al meglio, senza farti venire una crisi isterica!

Maxi sciarpa: cinque idee per indossare la sciarpa “coperta”

Magari ne hai comprato anche più di un esemplare però, poi, non hai mai il coraggio di indossarla.

Le maxi sciarpe, infatti, finiscono presto per diventare un oggetto con il quale abbiamo un rapporto d’amore/odio veramente non indifferente!

Estremamente morbide e larghe, sono sciarpe impossibili da portare alla maniera classica: finiscono per scivolare al suolo, diventa impossibile mettersi in spalla od a tracolla una borsa e ci fanno veramente impazzire!

Certo, sono bellissime e vorremmo poterle sfoggiare ogni giorno; il più delle volte, però, finiamo per portarle a mano, proprio come se fossero una coperta!

Bene, se hai anche tu questi problemi, non preoccuparti.

Abbiamo trovato cinque idee, comodissime, per portare la maxi sciarpa: seguendo i nostri consigli, finalmente, non dovrai più sentire le prese in giro di amici e familiari.

Ecco come si indossa la sciarpa “coperta”!

con una cinta : hai mai pensato di usare… una cinta? No, non parliamo di una classica cinta, quella che va messa nei passanti dei jeans. Te l’avevamo consigliata anche nelle cinque maniere per indossare una camicia bianca, che trovi qui. Una cinta gioiello o di quelle “stringi-vita” è l’accessorio perfetto da usare con una maxi-sciarpa!

Puoi indossare la sciarpa sopra il cappotto , senza arrotolarla intorno al corpo. Spiegala ben bene in lungo ed aggiungi la cinta in vita .

La sciarpa si trasforma in un elegante (e, soprattutto, caldo) gilet!

: hai mai pensato di usare… una cinta? No, non parliamo di una classica cinta, quella che va messa nei passanti dei jeans. Te l’avevamo consigliata anche nelle cinque maniere per indossare una camicia bianca, che trovi qui. Una cinta gioiello o di quelle “stringi-vita” è l’accessorio perfetto da usare con una maxi-sciarpa! Puoi , senza arrotolarla intorno al corpo. Spiegala ben bene in lungo ed aggiungi la . La sciarpa si trasforma in un elegante (e, soprattutto, caldo) gilet! come un cardigan : nulla ti vieta di indossare la maxi sciarpa come un vero e proprio cardigan! Certo, adesso dovrai indossarla sotto il cappotto , invece che sopra, e renderla parte integrante del tuo outfit.

Indossarla come un cardigan, però, ti permette di utilizzare un ulteriore strato contro il freddo senza dover, per forza, far ricorso ad un maglione enorme.

Certo, ti abbiamo dato qui qualche consiglio su come indossare il maxi-maglione, ma vuoi mettere con la comodità di infilare una camicia od una maglietta per poi drappeggiare sopra la tua maxi sciarpa?

: nulla ti vieta di indossare la maxi sciarpa come un vero e proprio cardigan! Certo, adesso dovrai , invece che sopra, e renderla parte integrante del tuo outfit. Indossarla come un cardigan, però, ti permette di utilizzare un contro il freddo senza dover, per forza, far ricorso ad un maglione enorme. Certo, ti abbiamo dato qui qualche consiglio su come indossare il maxi-maglione, ma vuoi mettere con la comodità di per poi drappeggiare sopra la tua maxi sciarpa? come un poncho : anche indossare la sciarpa come un poncho ha i suoi vantaggi. Invece di arrabattarti, cercando di usarla come cardigan o dovendo usare una cinta puoi, tranquillamente, indossare la tua sciarpa come se fosse un poncho.

Certo, c’è chi arriva a praticare un buco per il collo , in modo da poterla indossare senza problemi, ma non devi per forza arrivare a tanto!

Puoi chiudere la sciarpa (o fartela chiudere da qualcuno che ti vuole bene) usando una spilla , magari anche brillante o preziosa.

Drappeggia la maxi sciarpa incrociando i due lembi sul davanti e portali indietro per poi “chiuderli”, anche usando una balia.

La maxi-sciarpa, ora, è un poncho e puoi sfilarlo direttamente dalla testa!

: anche indossare la sciarpa come un poncho ha i suoi vantaggi. Invece di arrabattarti, cercando di usarla come cardigan o dovendo usare una cinta puoi, tranquillamente, indossare la tua sciarpa come se fosse un poncho. Certo, c’è , in modo da poterla indossare senza problemi, ma non devi per forza arrivare a tanto! Puoi (o fartela chiudere da qualcuno che ti vuole bene) usando una , magari anche brillante o preziosa. Drappeggia la maxi sciarpa e portali indietro per poi “chiuderli”, anche usando una balia. La maxi-sciarpa, ora, è un poncho e puoi sfilarlo direttamente dalla testa! il nodo : un altro modo, invece, prevede di avere ragione della vostra maxi sciarpa praticando un nodo.

Questa tecnica ha i suoi lati positivi ma, quando la sciarpa è troppo grossa ed il resto del vostro outfit troppo “piccolo”, anche dei lati negativi .

Fare un nodo proprio all’altezza del collo, però, evita che la sciarpa scivoli via o che diventi troppo fastidiosa!

Per essere sempre glamour ricordatevi di usare la regola del color blocking oppure quella del tre: insomma, rendete la sciarpa parte integrante del vostro outfit!

: un altro modo, invece, prevede di avere ragione della vostra maxi sciarpa praticando un nodo. Questa tecnica ha i suoi ma, quando la sciarpa è troppo grossa ed il resto del vostro outfit troppo “piccolo”, anche dei . Fare un nodo proprio all’altezza del collo, però, evita che la sciarpa scivoli via o che diventi troppo fastidiosa! Per essere sempre glamour ricordatevi di usare la regola del color blocking oppure quella del tre: insomma, rendete la sciarpa parte integrante del vostro outfit! l’unico modo di indossarla “normalmente”: in ultimo, poi, puoi prendere il coraggio a quattro mani ed indossare la maxi-sciarpa normalmente.

Certo, si tratta di un processo che ti farà sicuramente perdere la pazienza ed avrai bisogno di “imparare” ad evitare i passi falsi.

Il suggerimento che ti diamo noi è quello di fare un solo incrocio, lasciando un lato molto più lungo.

A quanto pare è questa l’unica maniera di indossare la maxi sciarpa senza perdere il lume della ragione!

Quando cerchi di indossarla come una sciarpa normale, infatti, rischi di ritrovarti con un grosso cumulo di lana, che si scoglie e casca al primo movimento.

No, la maniera giusta di indossarla è quella che vidi in foto qui sotto: facile, veloce e, si spera, semplice!

Ora che hai imparato tutti i metodi con i quali porta la maxi-sciarpa puoi, finalmente, tirarla fuori dall’armadio!

Ecco che, finalmente, invece di essere una coperta in più puoi pensare a lei come un vero e proprio accessorio.

Non vediamo l’ora di vederti per le strade, finalmente al caldo, ma sempre chic ed alla moda!