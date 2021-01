Giulio Cosimo, figlio di Giulia Michelini, nato quando l’attrice aveva solo 19 anni. Oggi è un adolescente di cui la mamma è innamorata.

Giulio Cosimo è il figlio di Giulia Michelini, nato quando l’attrice aveva solo 19 anni. Oggi, la Michelini ha 35 anni e Giulio Cosimo ha 16 anni. Pur essendo molto riservata, l’attrice condivide qualche foto sui social insieme al figlio e la differenza d’età è talmente poca che, spesso, vengono scambiati per fratello e sorella.

Ma chi è Giulio Cosimo? Chi è il padre? Andiamo a scoprire qualche curiosità sul figlio di Giulia Michelini che torna in tv come ospite della seconda puntata di C’è posta per te insieme a Marco Bocci.

Giulio Cosimo, chi è il figlio di Giulia Michelini: oggi ha 16 anni ed è uguale alla mamma

Giulio Cosimo e Giulia Michelini sorridono nella foto che vedete qui in alto. “Ecco così. Dove sei tu, dove siamo noi”, scrive l’attrice nella didascalia che accompagna la foto. Entrambi bellissimi, la foto ha emozionato i fans, innamorati della Michelini come artista, come donna e come mamma.

Giulio Corimo è nato dalla relazione tra l’attrice con il velista Giorgio Cerasuolo, durata sette anni. In una vecchia intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, parlando del figlio, la Michelini aveva detto:

“In questo marasma di follia, alla fine della giornata, torno a casa e trovo la concretezza. Ogni problema viene ridimensionato, scatta la priorità: per me c’è lui, altro che le prime cinematografiche sul red carpet […] Già ora è più alto di me, con due spalle larghe, e qualche cretino inizia a guardarmi male, con quella malizia perfida. Chissà dopo…”.

Giulo Cosimo, tuttavia, non è solito guardare la mamma in tv: “Poco o niente: la seconda puntata (della fiction Rosy Abate ndr) l’ha vista per un pezzetto, poi si è alzato ed è andato in camera; così l’ho inseguito in preda alla paranoia: “Non ti è piaciuta?”. E lui: “Sì, certo, va bene, sei pure brava”.

“Comunque gli concedo troppo, sono super libera, con delle regole altalenanti“, aveva aggiunto.