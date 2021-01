Giulia Salemi e Alessio Romagnoli: flirt prima del GF Vip? Lui è una furia

Giulia Salemi e Alessio Romagnoli hanno realmente avuto un flirt prima che lei entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip? Gabriele Parpiglia, durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi, ha svelato tutta la verità.

Giulia Salemi è l’unica, tra i nuovi concorrenti, ad aver conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo. Anche se in molti hanno dubitato, e continuano a farlo, del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, in quanto insinuano sia nato soltanto per avere un maggiore spazio all’interno delle dinamiche del programma, ma non solo. In rete si è perfino sparsa la voce che la bella modella persiana avrebbe avuto un flirt poco prima del suo ingresso al GF Vip, insinuando che stia prendendo in giro l’ex velino moro, con il calciatore Alessio Romagnoli. Tant’è che alcune fan di Pierpaolo sono giunte fino ad urlare questo gossip fuori la Casa, in modo tale che lui potesse venire a conoscenza della cosa.

Giulia ha assolutamente smentito il tutto, ma le sue parole non sono bastate a placare il pettegolezzo. A fare chiarezza però ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che durante l’ultima puntata di Casa Chi ha avuto modo di poter parlare, per quanto possibile, con i diretti interessi o chi per loro, scoprendo finalmente tutta la verità su questo presunto flirt: Giulia Salemi e Alessio Romagnoli sono davvero stati insieme o il tutto è stato inventato per infangare la bella concorrente?

Alessio Romagnoli e Giulia Salemi: la smentita di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia, per amore della verità, ci ha tenuto a smentire il gossip che sta impazzando durante il corso di queste settimane. In quanto Giulia Salemi e Alessio Romagnoli non sono mai stati insieme. Il giornalista ha avuto modo di poter parlare, come anticipato, con i diretti interessati o chi per loro, chiarendo che i due non hanno mai avuto una relazione, anzi lui è abbastanza arrabbiato perché è fidanzatissimo con un’altra persona!

“Loro non hanno mai avuto un flirt e la prova mi è stata data dal suo entourage” spiega Parpiglia, che poco prima ha raccontato anche tutta la verità su Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. “Alessio non segue nemmeno Giulia su Instagram e mi dicono che sia pure fidanzatissimo!” ha concluso, provando a fare, si spera, chiarezza una volta e per tutte, visto che soltanto la parola della bella modella persiana non sembrerebbe essere stata forte a sufficienza da placare il gossip su questa pseudo relazione che tanto ha fatto discutere il pubblico del Grande Fratello Vip.

Ricapitolando

Nella casa del #GFVIP da 67 gg e ho:

-scoperto di essere fidanzata con il capitano a mia insaputa 🤪

-sfasciato un migliaio di canzoni

🔨 🎶

-“travolto un gatto in tangenziale” 😂

-mediato più di un agente immobiliare 🏠

-scambiato la Casa del

GFVIP per Tinder😅 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 11, 2021

Giulia Salemi al GF Vip riuscirà finalmente a trovare pace? Il suo nome, purtroppo o per fortuna, è sempre al centro della cronaca rosa, attraverso gossip reali e spesso inventati da chi purtroppo non crede nella sua buona fede.